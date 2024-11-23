Окупанти просунулись у Торецьку, ворог вдарив по Запоріжжю та області: головне за ніч

Головні новини проти ночі 22 листопада

Окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини, росіяни вдарили по Запоріжжю та області, в окупованому Криму пролунали вибухи, Трамп оголосив інвестора Скотта Бессента кандидатом на посаду міністра фінансів США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 23 листопада, щоб ви були в курсі подій:

Окупанти просунулись у Торецьку та ще біля чотирьох населених пунктів Донеччини – Deep State

Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Згідно з повідомленням, росіяни досягли успіху біля Великої Новосілки та Роздольного. Також просунулись поблизу Максимівки та Пустинки. Не на нашу користь ситуація складається й у Торецьку.

Росіяни вдарили по Запоріжжю та області: є руйнування

Ввечері, 22 листопада, Росія завдала два удари по Запорізькій області. Один був по регіону, другий безпосередньо по обласному центру. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров уточнив: було зафіксовано два удари.

Один удар ворог завдав по одному із населених пунктів регіону, в результаті чого було понівечене фермерське господарство.

Другий удар прийшовся безпосередньо по Запоріжжю.

«Частково зруйновані складські приміщення приватних підприємств. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені розташовані поруч будинки», – додав Федоров.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місцях уражень працюють екстрені служби.

В окупованому Криму пролунали вибухи

23 листопада проти ночі у тимчасового окупованому Криму пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

Зокрема, повідомляється про три гучних вибухи в районі Новофедорівки, в Саках та Сімферопольському районі.

Також зазначається, що в Сімферополі через загрозу ударних БпЛА працює ППО.

У Софіївській Борщагівці під Києвом вибухнули два трансформатори

У Софіївській Борщагівці під Києвом стався вибух двох трансформаторів. Про це повідомляють столичні пабліки.

На відео можна побачити два яскраві спалахи. Як повідомляють місцеві, світло в оселях є.

Наразі всі деталі інциденту з′ясовуються.

Трамп оголосив інвестора Скотта Бессента кандидатом на посаду міністра фінансів США

Майбутній президент США Дональд Трамп оголосив, що висуває керівника хедж-фонду Key Square Group Скотта Бессента на посаду міністра фінансів США. Про це пише Bloomberg.

«Мені дуже приємно номінувати Скотта Бессента на посаду 79-го Міністра фінансів Сполучених Штатів Америки. Історія Скотта – це історія американської мрії. Скотт вже давно є рішучим прихильником ідеї «Америка понад усе». Разом ми зробимо Америку знову багатою, процвітаючою, доступною і, найголовніше, знову великою», – написав Трамп у сомережі Truth Social.

62-річний Скотт Бессент – американський інвестор та менеджер хедж-фондів. Засновник глобальної макроінвестиційної компанії Key Square Group. Бессент був одним з основних фандрайзерів і донорів Дональда Трампа та економічним радником президентської кампанії Трампа у 2024 році.

У Туреччині незадоволені рішенням влади протестувальники розпалили на вулицях багаття

Після призначення довірених осіб замість двох голів муніципалітетів провінції Тунджелі на сході Туреччини сталися сутички протестувальників із поліцією. Про це повідомив опозиційний телеканал Halk TV.

Незадоволені цим рішенням жителі провінції, в якій переважно проживають курди, розпалили на вулицях багаття.

За інформацією каналу, співробітники поліції почали розганяти демонстрантів із застосуванням сльозогінного газу і водометів.

ЗСУ спростували інформацію про присутність військових КНДР у Харківській області

Інформація про те, що у Харківській області було помічено військових з Північної Кореї не відповідає дійсності. Чутки про це поширила не офіційна особа. Про це повідомляє оперативне-тактичне угруповання «Харків» (ОТУ «Харків»).

За словами військових, особа, яка є першоджерелом цієї інформації, не є офіційним спікером ОТУ «Харків» і коментувала оперативну обстановку поза межами своєї компетенції.

«Закликаємо представників ЗМІ та громадськість оперувати повідомленнями, які оприлюднені на офіційних каналах комунікації Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.