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Маск може не отримати допуск до деяких секретів SpaceX – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск може не отримати допуск до деяких секретів SpaceX – WSJ
Маск матиме обмежений доступ до деякої інформації про SpaceX
фото із відкритих джерел

Юристи SpaceX звернулися до вищого керівництва із закликом не надавати Маску секретної інформації

Юристи SpaceX рекомендували керівництву компанії не домагатися доступу для засновника компанії Ілона Маска до секретної інформації про те, що саме доставляється в космос на кораблях для військових та розвідувальних служб США. Про це пише газета The Wall Street Journal  із посиланням на джерела.

«Корисні вантажі, які SpaceX запускає в небеса для американських військових та розвідувальних агентств, зазвичай вважаються державною таємницею і доступні лише обраним співробітникам ракетної компанії, які мають особливий допуск до секретної інформації», – пише видання.

Однак Ілон Маск до цього не належить, зазначає газета. Причиною цього є поглиблення зв'язків між SpaceX та агентствами національної безпеки. В результаті юристи компанії звернулися до вищого керівництва із закликом «не домагатися вищого допуску до секретної інформації для Маска».

Як пише The Wall Street Journal, причиною такого заклику є те, що Маску довелося б відповідати на питання уряду про його контакти з іноземними громадянами, а також про вживання наркотичних засобів. Наголошується, що під час обговорень розглядалися сценарії, в яких Маск міг би ненавмисно розкрити секретні дані іноземним чиновникам, з якими спілкується.

Видання уточнює, що Маску знадобилося кілька років, щоб йому надали нинішній допуск до чутливої ​​інформації компанії після публічного вживання наркотичних засобів у подкасті, опублікованому в 2018 році.

Нагадаємо, на Сполучені Штати чекають на великі неприємності, якщо керівництву країни не вдасться скоротити дефіцит бюджету. Про це заявив мільярдер Ілон Маск. Раніше Мінфін США повідомив, що дефіцит американського бюджету у 2024 фінансовому році становив $1,83 трлн, що на $38 млрд більше, ніж у 2023 фінансовому році.

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Теги: США технології космос Ілон Маск SpaceX

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