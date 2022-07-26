Грищенко і Лавринович оголошені в державний і міжнародний розшук (відео)

Ексміністри наразі за кордоном – ДБР

Слідчий ДБР оголосив у державний та міжнародний розшук двох колишніх міністрів часів Януковича – ексміністра юстиції Олександра Лавриновича та колишнього міністра закордонних справ Костянтина Грищенка, яким повідомлено підозру у державній зраді за підготовку Харківських угод. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Згідно з інформацією слідства, колишні високопосадовці перебувають за межами України. Начебто ексміністр закордонних справ залишив Україну в січні цього року, а ексміністр юстиції залишив Україну в травні.

Місцеперебування колишніх міністрів наразі встановлюють, це таємниця досудового розслідування.

Також працівники ДБР планують звернутись до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому міністру юстиції та міністру закордонних справ.

Напердодні стало відомо, що ДБР оголосило підозру двом ексміністрам. Вони сприяли створенню умов для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років. Це сприяло нарощуванню військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора, які були використані під час анексії АР Крим та Севастополя у 2014 році.

Ексміністри підозрюються у вчиненні державної зради – дій в інтересах РФ на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Нагадаємо, 23 травня Печерський районний суд Києва дав дозвіл на арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про підписання так званих Харківських угод у 2010 році.

Як встановило слідство, Янукович у змові з колишнім прем’єр-міністром України Миколою Азаровим «надав іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України».

Як відомо, колишній президент-втікач Віктор Янукович 21 квітня 2010 року, перебуваючи в Харкові, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом на 25 років продовжено строк перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Зробив він це нібито під приводом отримання знижки на природний газ. Насправді ж – штучно створив передумови для збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на території України.

Починаючи з 20 лютого 2014 року, військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, взаємодіючи з іншими підрозділами Збройних сил РФ, здійснили військову окупацію та подальшу анексію півострова Крим.

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