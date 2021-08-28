Ласкаво просимо в Абхазію. Де тепер відпочивають мешканці окупованого Луганська

Заробити на Трускавець – тепер подвиг

Лето 2021 не сделало никакого прорыва в туристическом бизнесе «республики». Скорее, существующие начинания укрепились, появились модные тенденции и любимые направления.

Всех «республиканцев» можно условно разделить на тех, кто ездит отдыхать сейчас, как и до событий 2014 года, кто ездит отдыхать от случая к случаю и не ездит никуда совсем. Не выезжают преимущественно получатели одной местной пенсии или с единственным источником дохода – невысокой заработной платой. Отличительная особенность, у тех, кто получает и местную, и украинскую пенсии появилась возможность не только выезжать на отдых, но и вывозить на отдых внуков. То есть условно всех живущих в «республике» можно разделить на тех, кто не выезжает никуда, потому что едва сводит концы с концами, хотя раньше имел такую возможность и на тех, кто стал путешествовать больше все по той же причине – война, новые возможности заработка или иные источники дохода (две пенсии родителей, например).

Тех, кто по ряду причин не въездной в Украину, радостно ждут в таком же оккупированном Крыму и Абхазии. Абхазия считается легким и быстрым отдыхом. Ехать недалеко, все предельно доступно, природа дикая, а места красивые. На фоне жизни абхазцев, приехавшие едва ли не богачи, а местные сделают все, чтобы сделать отдых максимально комфортным и подчеркнуть статус и значимость приехавших. И если кому-то хочется ехать близко и быстро, но при этом получить целый спектр эмоций, они выбирают Абхазию. Для многих даже интонации в рассказе о таком отдыхе меняются. Так раньше описывали поездку в деревню – вроде отдых, но не совсем настоящий.

Крым открыт для всех, кто готов выдержать почти сутки пути. Дело даже не в дороге старыми автобусами. Дело в границах. Для многих сам выезд – тот еще стресс. Ты будто бы почти россиянин, но граница показывает обратное – к тебе нет доверия. Твои вещи досматривают, тебя пристально изучают, а ожидание на границе занимает порядком времени, что тоже могут выдержать не все. И сама дорога в Крым такое себе удовольствие – жарко, в автобусе попахивает как в плацкартном вагоне яйцами и чесночной колбасой, дети, умаявшись от долгого сидения, беснуются, взрослые не могут пристроить конечности и успокоить нервы. После такой дороги требуется дополнительный отдых. Но дело не только в дороге, Крым стал предельно дорогим. И снова ты будто бы едешь привычно и едва ли не домой, но кофе в пути по 100 рублей за стаканчик, литрушка газировки по такой же цене и туалеты по 15 рублей быстро отрезвляют. Ты понимаешь, что Крым стал запредельно дорогим. Дорогим стало все – экскурсии, проживание, питание. И если кому-то сказать о том, что я был в Крыму, это вызовет совершенно искреннее недоумение и зависть – откуда деньги? Это как признаться в том, что ты имеешь какие-то левые доходы, которые позволяют тебе путешествовать не по средствам. И между тем именно Крым стал Меккой, куда направляет своих членов местный профсоюз. В Крым едут учителя и шахтеры – профсоюз компенсирует транспортные расходы.

Азов стал не популярен по целому ряду причин – в ДНР не выбраться, а российский Азов не уступает по ценам Крыму. Эйск выбирают те, кто не хочет долго ехать и питает некоторую иллюзию, что Азов не может быть дорогим, это же не Черное море. Сравнивая цены, стоимость жилья часто не уступает ценам в Крыму.

Есть и целый пласт, кто отдыхает по принципу дорого-богато. Это те, кто умудряется, проживая и работая в «республике», как минимум раз в год летать в Турцию и Египет. Перелеты осуществляются через Ростов, в Луганске куча туроператоров, кто такой отдых организует. И еще одно отличие, раньше говорили о сетях туристических фирм с известными именами, искали горящие скидки, были подписаны на рассылки туроператоров. Сейчас чаще всего ссылаются на знакомую девочку, которая уступила. В этом тоже очень чувствуется местечковость – на смену турфирмы пришли одиночные частники, кто арендует комнатку с компьютером. И сам тон фотографий после таких поездок тоже стал другим. Раньше человек стремился показать мир через свою страничку в социальных сетях - как много он повидал, где был, какие удивительные места видел. Сейчас все иначе. Верх местного шика – сняться у бассейна на турецком курорте. Дополнение – бокальчик в руке. Конечно, это понятно не всем. Чем хотят удивить, бассейном? Но это для непосвященных неясно, а для многих местных это верх шика – и самолет, и крупный российский город, и иностранный курорт, и деньги на поездку. И неважно, что дальше бассейна и полоски пляжа отдыхающий нигде и не был.

Есть и более диковинные варианты – Кипр, Мальдивы. Летят туда и через Киев, и через Ростов. Но эти поездки уже из области тайного, о чем рассказывают очень близким. Слишком высокая цена и такая же зависть. Это примерно как рассказать о полете в космос.

Еще вариант, выезды в Украину. Миргород, Трускавец, Карпаты. Здравницы, курорты, санатории и просто туризм. По карману это далеко не всем. Как и в предыдущем случае едут туда чаще всего владельцы местного бизнеса – салонов, парикмахерских, точек на рынке, коммерческих центров. То есть люди вне политики, вне армии и вне любых политических установок. Таких очень много. Для комфорта даже через мост на Станицу вещи им несут платные несуны. Чтобы не сдавать тест на корону и не ждать результата, оплачивается сумма в 1500 грн и буквально через считанные минуты приходит отрицательный результат теста (заметьте, кровь никто не берет). То есть все максимально продуманно и также комфортно. Да, есть издержки – переходы, очереди и некоторые стрессы. Но если человек сумел, проживая в «республике», заработать себе на Трускавец, эти некоторые стрессы он пережить сможет.

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