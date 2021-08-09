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    Думки вголос

    Чи здобула Росія перемогу над Грузією в «п'ятиденній війні» 2008 року?

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Чи здобула Росія перемогу над Грузією в «п'ятиденній війні» 2008 року?

    В 21 столітті сила держави – це, перш за все, сучасна економіка і «м'яка сила», а не танки

    Мовою оригіналу

    В чем сила, «брат» (в контексте пятидневной августовской российско-грузинской войны)?

    Военная победа, которую Россия не могла не одержать в конфликте 8-12 августа 2008 года, не переросла для России в геополитическую. А значит – не победа. Абхазия и Южная Осетия так и остались непризнанными республиками, а уровень жизни – точно не стал лучше.

    Зато Грузия сейчас активно движется к ПДЧ с НАТО.

    И это еще раз подтверждает, что в 21 веке сила государства – это, прежде всего, современная экономика и «мягкая сила», а не танки.

    Собственно, по этой же причине (по причине отсутствия экономики) и Таможенный союз был нефункционален, даже до войны. Потому что он исходил из следующего принципа: ТС состоит из сырьевой империи России и прочих стран без экономики, выгода заключается в том, что РФ повышает внешнеполитический вес в мире за счет регионального лидерства, плюс получает более веские аргументы для торга в тех или иных вопросах в Западом; другие постсоветские страны-члены ТС зарабатывают на перепродаже сырья. В итоге – мотива реформироваться, политически и экономически, нет ни у кого.

    То же самое с ОДКБ. Причина его нефункциональности не из-за НАТО, а из-за самого ОДКБ.

    Ну а война России против Украины вообще обессмыслила какие-либо проекты на постсоветском пространстве. Как оказалось, они не под экономику и расширение возможностей, а под издержки войны.

    Джерело: блог Олесі Яхно

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    Теги: Росія НАТО Грузія Абхазія Південна Осетія
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    Чи здобула Росія перемогу над Грузією в «п'ятиденній війні» 2008 року?