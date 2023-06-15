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РФ вдарила ракетами і дронами, у декількох містах лунали вибухи: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
РФ вдарила ракетами і дронами, у декількох містах лунали вибухи: головне за ніч
Наслідки ракетної атаки на Кривий Ріг
фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ворожі ракети влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині

Цієї ночі російські окупанти вкотре атакували українські міста крилатими ракетами та іранськими дронами «Шахед». Вибухи лунали в Харкові, Одесі та на Дніпропетровщині. Тим часом у російському Краснодарі, а також у тимчасово окупованому Криму сталася нова «бавовна». «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 15 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Атака дронів і ракет на Україну

Повітряна тривога вночі 15 червня лунала двічі. Перша оголошувалася через зліт винищувача МіГ-31К і тривала майже пів години. Друга повітряна тривога тривала півтори години й була викликана пусками ракет стратегічними бомбардувальниками Ту-95 із Каспійського напрямку.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555, а також ударними дронами типу Shahed. 

Вибухи цієї ночі лунали в Харкові, Одесі та Кривому Розі Дніпропетровської області.

Одну з ворожих ракет вдалося знищити, решта – влучили в промислові об’єкти на Дніпропетровщині. «Шахеди» противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 дронів знищено.

«Бавовна» у Криму

Ніч та ранок 15 червня у тимчасово окупованому Криму були неспокійні. Окупаційна влада заявила, що півострів був атакований безпілотниками.

Так, очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов у телеграм-каналі повідомив, що було зафіксовано дев’ять БПЛА, шість із яких нібито збито силами ППО, а три - заглушено та посаджено засобами РЕБ.

Вибухи у російському Краснодарі

У місті Краснодар, що на півдні РФ, уночі 15 червня, прогриміли потужні вибухи

Між мешканцями Краснодара в соцмережах точаться дискучії, що саме спричинило вибухи. Одні кажуть, що бачили безпілотник, а інші вказують на російську авіацію.

Наразі місцева влада ніяк не коментувала інцидент.

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