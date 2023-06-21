Росія: гострий дефіцит чорних пакетів

20 червня 2023 року у зведенні ЗСУ значилося 1010 убитих росіян

Зведення від воюючих сторін завжди викликають сумніви, більші чи менші.

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Що брехня жахливіша, то швидше в неї повірять, геббельсівська максима, яка на сто відсотків використовується росіянами. Українська сторона, на думку експертів, дає дані достатньо близькі до істини. Але навіть якщо це в якийсь момент не так, кожен українець розуміє і підтримує інформаційні операції від генштабу ЗСУ.

На 20 червня 2023 року у зведенні ЗСУ значилося 1010 убитих росіян. Чи вірно це? Найкраще підтвердження тому – зі стану ворога, з його території.

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Віктор, 59 років, москвич, багато років тому він перебрався до столиці Росії з Пензи. Його син із вересня 2022 року воює в Україні мінометником. Батько дуже пишається сином. Коли сина тільки призивали, та й донині, батько ходив і ходить іменинником. Тепер Віктор, маленький непоказний чоловічок, працює в націоналістичній організації «Родіна» і займається збором матеріальної допомоги для своєї армії – гроші, обладнання, продукти, медикаменти та інше.

20 червня ввечері втомлений Віктор, який повертається з роботи, розповідає сусідові по сходовому майданчику про своє життя. Ось їхній діалог, підглянутий випадковим спостерігачем.

– Що син, воює?

Сумний Віктор зітхає.

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– Сьогодні його на нуль відправили.

– Що означає «на нуль»?

– Є перша лінія, друга. А нуль це зовсім на передок.

Віктор прикро хитає головою, він розуміє всю небезпеку «нуля», нульової лінії оборони під час війни.

– Я займаюся збором допомоги для армії, – каже він. – Від «Родины».

– Від якої Родіни?

– Ну від моєї організації, «Родина».

Співрозмовник нарешті розуміє, про що йдеться.

– І як збір?

– Несуть багато. Мені на ринку виділили велику кімнату, 65 метрів. Люди приносять речі, продукти. Ветерани допомагають сортувати і складати. Я на травневі возив до Маріуполя багато чого. Ліки. Памперси. Для поранених. Памперсів зараз не вистачає, для поранених, це дефіцит. А найбільший дефіцит пакети.

– Які пакети?

– Ну чорні пакети, для двісті. Зараз це найбільший дефіцит... А сина, – додає він тремтячим голосом, – відправили на нуль, дружина плаче...

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Віктор замовкає, порається із замком своєї квартири і зникає там, не попрощавшись. У нього був важкий день.

Кінець сцени.

Власне, суть у тому, що зараз у них «найбільший дефіцит» – чорні пакети. Ця істинна, практично підтверджена інформація на вечір 20 червня 2023 року для когось може не виглядати одкровенням.

Генштаб ЗСУ завжди говорить правду. Росіян тепер вбивають і вбивають реально в безлічі щодня. Особливо саме тепер, коли Україна тримає військову ініціативу у своїх руках.

Можна додати, що радіти смерті будь-якого росіянина, який прийшов незаконно, чи то зі зброєю, чи то без неї, на українську землю, і навіть смерті того з росіян, який, живучи на болотах, виїхавши в Емірати, підтримує їхню «СВО», а інших серед істинних русаків немає – радіти цьому морально. Шкодувати про смерть цих людей – аморально. Тому що у війни свої моральні закони. Особливо для сторони, що зазнала підлого і жорстокого нападу. Це слід знати радникам голів офісів президентів будь-яких країн, зокрема й країни Україна, які погано освоїли науку психологію.

Червень 2023 року. В Україні цього літнього місяця гине дуже багато росіян. Дуже багато. Так багато, що не вистачає чорних пакетів для вантажу 200. І вони заборонили публікацію некрологів про смерть своїх військових.

Не треба було росіянам цього робити. Мається на увазі розорення Києва 1169 року першим справжнім росіянином Андрієм Боголюбським.

Не треба було їм штурмувати парламент Криму в лютому 2014 року. Не треба було.