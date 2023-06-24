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Сусідня з Росією країна збирається посилити контроль на кордоні

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Сусідня з Росією країна збирається посилити контроль на кордоні
У Грузії хочуть запровадити посилений контроль на кордоні
фото: ілюстративне

Президентка Грузії закликає негайно скликати засідання Ради національної безпеки

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до прем'єра країни Іраклія Гарібашвілі з вимогою негайно скликати засідання Ради національної безпеки у зв'язку з останніми подіями в сусідній Росії. Про це повідомляє портал «Новини-Грузія».

«На жаль, я не отримала від жодної силової структури інформацію про захист державного кордону. Я не отримала не тільки інформацію, але не вдалося навіть зв'язатися з керівниками силових структур, тому я змушена звернутися до прем'єр-міністра Грузії про негайне скликання Ради національної безпеки», – заявила вона у суботу, 24 червня на брифінгу.

За її словами, на засіданні Ради національної безпеки необхідно розглянути питання щодо посилення контролю на кордоні з Росією та перегляду візового режиму. Раніше в суботу МВС Грузії поширило заяву, що не бачить потреби у закритті кордону з Росією. Частина лідерів грузинської опозиції вимагають закрити кордон із Росією та скликати Радбез РФ.

Зазначимо, прямих авіаквитків із Москви до Стамбула (Туреччина), Астани (Казахстан) та Тбілісі (Грузія) не залишилося. Така ситуація спричинена панікою, яка шириться країною у зв'язку з бунтом Євгена Пригожина та його приватної військової компанії «Вагнер».

Квитків із пересадкою або двома залишилося всього по кілька штук. А прямий переліт до Єревану (Вірменія) коштуватиме 198 000 рублів (зазвичай він коштує близько 10 тисяч рублів).

Нагадаємо, Євген Пригожин заявив, що регулярна армія Росії завдала ракетний удар по тилових таборах найманців. Пригожин додав, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу наразі боягузливо втік із Ростова і «цю тварюку буде зупинено». У Міноборони РФ інформацію назвали провокацією.

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

https://glavcom.ua/world/observe/panika-v-rostovi-rosijani-zapolonili-vokzali-video-937018.html
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Теги: Грузія військові кордон Саломе Зурабішвілі росіяни Євген Пригожин

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