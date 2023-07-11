Чому Туреччина передумала щодо вступу Швеції в НАТО? Столтенберг пояснив

Стокгольм допомагатиме Анкарі поглибити відносини з Євросоюзом

В обмін на згоду Туреччини схвалити членство Швеції в НАТО Стокгольм сприятиме процесам модернізації митного союзу Анкари та Європейського союзу, а також переговорам про безвізовий режим. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, під час пресконференції.

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Столтенберг узяв участь у тристоронніх переговорах із турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і шведським прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, у результаті яких Ердоган змінив позицію щодо вступу Стокгольма до НАТО.

«На що сьогодні погодилась Швеція як член ЄС – це активно підтримувати зусилля Туреччини з відродження процесу вступу до ЄС й допомогти в модернізації митного союзу Туреччини та ЄС, а також у візовій лібералізації», – зазначив генсек.

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Столтенберг уточнив, що НАТО не причетне до відносин Туреччини та Євросоюзу, однак Швеція як член ЄС може їм сприяти, і він вітає домовленість між обома державами.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.

Як відомо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Нині її членство ратифікували всі представники Альянсу, окрім Угорщини та Туреччини.

Раніше Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

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За словами Столтенберга, на саміті у Вільнюсі Швеція не стане членом Альянсу. Генсек уточнив, що Туреччина не встигне ратифікувати заявку, навіть якщо Анкара погодиться схвалити її.