Вступ Швеції до НАТО. Ердоган пішов на поступки

Турецький президент погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до парламенту

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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«Я щойно провів конструктивну зустріч із президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – «Главком») і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламенту Туреччини – «Главком») та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації», – розповів генсек.

За його словами, обіцянка турецького лідера була закріплена у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

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Зазначимо, що Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Нині її членство ратифікували всі представники Альянсу, окрім Угорщини та Туреччини.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

За словами Столтенберга, на саміті у Вільнюсі Швеція не стане членом Альянсу. Генсек уточнив, що Туреччина не встигне ратифікувати заявку, навіть якщо Анкара погодиться схвалити її.