Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вступ Швеції до НАТО. Ердоган пішов на поступки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Вступ Швеції до НАТО. Ердоган пішов на поступки
Влада Туреччини невдовзі розгляне ратифікацію вступу Швеції до НАТО
фото: NewsWave

Турецький президент погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до парламенту

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Про це на пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Я щойно провів конструктивну зустріч із президентом Ердоганом та прем'єр-міністром Крістерссоном (прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном – «Главком») і радий повідомити, що в результаті президент Ердоган погодився якнайшвидше направити протокол приєднання Швеції до Великих національних зборів (парламенту Туреччини – «Главком») та тісно співпрацювати для забезпечення ратифікації», – розповів генсек.

За його словами, обіцянка турецького лідера була закріплена у спільній заяві для преси, яку, зокрема, підписав і Ердоган.

Зазначимо, що Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще минулого року. Нині її членство ратифікували всі представники Альянсу, окрім Угорщини та Туреччини.

До слова, 10 липня Ердоган заявив, що Анкара підтримає вступ Швеції до НАТО, якщо Євросоюз докладе зусиль для того, щоб зробити Туреччину повноправним членом ЄС. До цього турецький президент стверджував, що не може схвалити заявку Швеції на вступ до Альянсу через підтримку країною-кандидатом ворожих для Туреччини терористичних рухів.

За словами Столтенберга,  на саміті у Вільнюсі Швеція не стане членом Альянсу. Генсек уточнив, що Туреччина не встигне ратифікувати заявку, навіть якщо Анкара погодиться схвалити її.

Теги: НАТО Швеція Туреччина Реджеп Таїп Ердоган

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

президент США Джо Байден
Байден здійснить європейське турне: деталі
9 липня, 03:58
Україні передадуть касетні артилерійські снаряди M864
Передача Україні касетних боєприпасів: реакція НАТО
7 липня, 15:32
Кількість кораблів НАТО у Балтійському морі не розголошується
Напередодні саміту НАТО збільшує кількість кораблів у Балтійському морі
5 липня, 07:37

Політика

Вступ Швеції до НАТО. Ердоган пішов на поступки
Вступ Швеції до НАТО. Ердоган пішов на поступки
Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО – ЗМІ
Байден зустрінеться з Зеленським на саміті НАТО – ЗМІ
Лідери африканських держав закликали Росію показати «прагнення до миру» – FT
Лідери африканських держав закликали Росію показати «прагнення до миру» – FT
Лідери НАТО затвердили план оборони на випадок вторгнення Росії
Лідери НАТО затвердили план оборони на випадок вторгнення Росії
Міністр із Фінляндії зіграв на віолончелі «Ой у лузі червона калина» (відео)
Міністр із Фінляндії зіграв на віолончелі «Ой у лузі червона калина» (відео)
Польща не виключає провокацій під час саміту НАТО
Польща не виключає провокацій під час саміту НАТО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Повернення командирів захисників «Азова» вдарило по настроях військ Кремля – ISW
34K
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми
33K
Як пройшли останні хвилини життя пасажирів батискафа «Титан»
19K
Західна розвідка повідомила, де Путін тримає Пригожина
17K
«Настав час відплати». Розвідка оприлюднила інтригуюче відео
9564
Гніздо русского міра на Київщині і його творець

Новини

У Львові збудовано школу за допомогою 3D-принтера (фото)
Вчора, 16:37
Генштаб вказав напрямки, де ЗСУ успішно наступають і закріплюються
Вчора, 06:35
Місцями короткочасні дощі: прогноз погоди на 10 липня
Вчора, 04:58
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:53
Частину України накриють грози: прогноз погоди на 9 липня
9 липня, 05:45
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 липня, 00:01

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту