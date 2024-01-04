Росія блокує доступ інспекторів МАГАТЕ до частини окупованої Запорізької АЕС

МАГАТЕ досі не отримало від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік

Інспекторам Міжнародного агентства з атомної енергії відмовлено в доступі до певних частин енергоблоків окупованої Росією Запорізької АЕС. Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

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Так, експертам МАГАТЕ протягом останніх двох тижнів не дозволяли отримати доступ до реакторних залів блоків №1, 2 і 6. «Це перший випадок, коли експертам МАГАТЕ не був наданий доступ до реакторного залу блоку, який перебував на холодній зупинці. Тут знаходиться активна зона реактора і відпрацьоване паливо», – зазначає МАГАТЕ.

Крім того, протягом останнього тижня продовжується обмеження доступу до деяких частин турбінних залів ЗАЕС, у тому числі до зон 3-го, 4-го та 6-го блоків.

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Крім того, експерти МАГАТЕ все ще очікують на запланований на 19 грудня доступ до дахів реакторів, який не відбувся через заявлені нібито міркування безпеки.

Також команда МАГАТЕ досі не отримала від окупантів графік технічного обслуговування АЕС на 2024 рік.

Раніше стало відомо, що російські окупанти відмовилися допустити команду МАГАТЕ на одну з теплоелектростанцій, яка знаходиться поблизу Запорізької атомної електростанції. Доступ до розташованої поруч теплоелектростанції необхідний для оцінки зовнішніх електричних ліній, через які забезпечується резервне живлення ЗАЕС. У випадку зникнення живлення на цих лініях ризик виникнення блекауту на Запорізькій АЕС збільшується вдвічі.

Раніше повідомлялося, що експерти МАГАТЕ зафіксували запуск ракет поблизу Запорізької АЕС. Гроссі зазначив, що очевидні військові дії поблизу АЕС можуть посилити ядерну небезпеку.