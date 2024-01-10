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РФ б’є по Україні північнокорейськими ракетами: лідери 47 держав зробили заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ б’є по Україні північнокорейськими ракетами: лідери 47 держав зробили заяву
фото ілюстративне

Лідери держав закликали КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій ООН і негайно припинити будь-яку діяльність, що їх порушує

Лідери 47 держав засудили постачання північнокорейських ракет до Росії та їх використання проти населення України. Про це йдеться у заяві, яку в середу, 10 січня, опублікував Державний департамент США.  

«Ми найрішучішим чином засуджуємо експорт Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) та закупівлю Росією балістичних ракет КНДР, а також застосування Росією цих ракет проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня 2024 року. Передача цієї зброї збільшує страждання українського народу, підтримує агресивну війну Росії та підриває глобальний порядок нерозповсюдження ракетної зброї. Використання Росією балістичних ракет КНДР в Україні також надає КНДР цінну технічну та військову інформацію. Ми глибоко занепокоєні наслідками такої співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні та в усьому світі», – йдеться у спільній заяві.

Як зазначається, передача КНДР балістичних ракет, разом з будь-яким іншим озброєнням і пов'язаними з ним матеріальними засобами, Росії грубо порушує численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (РБ ООН) – а саме, резолюцію 1718 (2006), резолюцію 1874 (2009) і резолюцію 2270 (2016), – які сама Росія підтримала. Лідери держав закликали КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій РБ ООН і негайно припинити будь-яку діяльність, що їх порушує.

«У той час як Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми будемо продовжувати стояти разом на підтримку України», – наголошується в заяві.

До документа приєдналися майже всі європейські держави, а також Канада, Ізраїль, Австралія, Японія і Південна Корея.

Тим часом, 19 грудня Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію, яка засуджує серйозні порушення Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях України. 

Теги: росія Північна Корея ракета

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