Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю
Вірменія та ЄС розробляють нові напрямки співпраці
фото з відкритих джерел

Підписання документа про співпрацю з Євросоюзом планується в липні

Вірменія розробляє новий документ щодо співпраці з Євросоюзом, підписання якого планується в липні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Ованесян, якого цитує агентство «Арменпрес».

Посадовець розповів, що наразі розробляються нові напрямки співпраці та нові програми, які з'явилися в результаті ознайомчої місії, що відбулася в листопаді минулого року.

Також, за словами заступника міністра, реалізується Угода про всеосяжне і розширене партнерство Вірменія-ЄС.

«Зараз, разом із цими двома процесами і вираженням нашого політичного зближення, розробляється новий документ, деякі питання щодо нього обговорювалися в Раді партнерства Вірменія-ЄС та на інших робочих рівнях. Ми очікуємо, що в травні отримаємо новий проєкт, який, імовірно, буде ухвалено до липня», – сказав Ованесян.

Нагадаємо, Європейський парламент 13 березня ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.

Читайте також: Вірменія задумалась про вступ в ЄС
Теги: Вірменія Європейський союз політика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фанансування дасть змогу наростити потужності з виробництва боєприпасів до 2 млн снарядів на рік до кінця 2025 року
Єврокомісія виділила 500 млн євро на збільшення виробництва боєприпасів
Сьогодні, 17:39
Bloomberg зазначили, що Європейський Союз «рухається вперед на різних фронтах», аби надалі підтримувати Україну
Єврокомісія шукає нові способи надання Україні фінансової допомоги – Bloomberg
12 березня, 15:09
Євросоюз планує не накладати жодних штрафних санкцій для фермерів, які не дотримуються екологічних або кліматичних стандартів
Єврокомісія знайшла варіант, як зупинити протести польських фермерів
6 березня, 17:14
У компанії Apple розкритикували рішення ЄС, заявивши, що оскаржуватимуть його в суді
ЄС оштрафує компанію Apple майже на 2 млрд євро: причина
4 березня, 19:15
ЗМІ повідомляють, що у церкви зібралися вже десятки поліцейських машин, а на шляху від метро до церкви та цвинтаря встановили коридор із металевих огорож
Прощання з Навальним. У Москві величезні черги (відео)
1 березня, 12:29
Симонян заявив, що Вірменії слід думати в напрямку ЄС, але оскільки йдеться про державу, то недобре робити різкі кроки
Вірменія задумалась про вступ в ЄС
29 лютого, 16:15
Угорщина не пояснила, чому заблокувала спільну заяву
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС до другої річниці вторгнення РФ в Україну
23 лютого, 22:24
«Спроможностей протистояти пропозиціям реальності від путінського режиму у нас немає»
Чому Путін перемагає?
20 лютого, 07:19
Незалежно від того, коли закінчиться гаряча фаза нинішньої війни, Росія залишатиметься загрозою як для інтересів України, так і для інтересів Сполучених Штатів та їхніх союзників
Урешті війні в Україні прийде кінець, а що далі? Чотири варіанти майбутнього прогнози
17 лютого, 08:50

Політика

Країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ
Країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ
Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю
Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю
Палата представників обговорює конфіскацію активів РФ, аби допомогти Україні
Палата представників обговорює конфіскацію активів РФ, аби допомогти Україні
Ще одна країна ЄС приєдналася до коаліції з розмінування України
Ще одна країна ЄС приєдналася до коаліції з розмінування України
Передача коштів від продажу «Челсі» Україні. Британія заявила про нові кроки
Передача коштів від продажу «Челсі» Україні. Британія заявила про нові кроки
Вибори Путіна в невизнаному Придністров’ї. Кишинів пообіцяв відповідь
Вибори Путіна в невизнаному Придністров’ї. Кишинів пообіцяв відповідь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Анатомія зради. Репортаж з колонії для колаборантів
20K
Коли Масниця у 2024 році: українські традиції та дата святкування
16K
Білий дім прокоментував пропозицію спікера Джонсона надати Україні позику замість допомоги
15K
Боррель різко відповів на заяву Папи Римського про «білий прапор»
8129
Нацбанк знизив облікову ставку, Порошенко програв суд. Головне за 14 березня
7748
Верховний суд штурмують 10 ухилянтів. Оголошені перші вироки

Новини

Місцями опади та туман: прогноз погоди на 15 березня
Сьогодні, 06:30
В Україні вдруге за добу лунала масштабна повітряна тривога
Сьогодні, 06:18
Всесвітній день промов. Що відзначаємо 15 березня
Сьогодні, 00:20
Стефанчук пояснив, коли Зеленський перестане бути легітимним президентом
Вчора, 21:42
СБУ веде системну роботу по підриву ключових галузей РФ, – нардеп Костенко
Вчора, 13:54
Усю територію країни накриють опади: прогноз погоди на 14 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua