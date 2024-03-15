Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю
Підписання документа про співпрацю з Євросоюзом планується в липні
Вірменія розробляє новий документ щодо співпраці з Євросоюзом, підписання якого планується в липні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Ованесян, якого цитує агентство «Арменпрес».
Посадовець розповів, що наразі розробляються нові напрямки співпраці та нові програми, які з'явилися в результаті ознайомчої місії, що відбулася в листопаді минулого року.
Також, за словами заступника міністра, реалізується Угода про всеосяжне і розширене партнерство Вірменія-ЄС.
«Зараз, разом із цими двома процесами і вираженням нашого політичного зближення, розробляється новий документ, деякі питання щодо нього обговорювалися в Раді партнерства Вірменія-ЄС та на інших робочих рівнях. Ми очікуємо, що в травні отримаємо новий проєкт, який, імовірно, буде ухвалено до липня», – сказав Ованесян.
Нагадаємо, Європейський парламент 13 березня ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС.
До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.
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