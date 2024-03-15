Вірменія підпише з ЄС нову угоду про співпрацю

Підписання документа про співпрацю з Євросоюзом планується в липні

Вірменія розробляє новий документ щодо співпраці з Євросоюзом, підписання якого планується в липні. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Паруйр Ованесян, якого цитує агентство «Арменпрес».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Посадовець розповів, що наразі розробляються нові напрямки співпраці та нові програми, які з'явилися в результаті ознайомчої місії, що відбулася в листопаді минулого року.

Також, за словами заступника міністра, реалізується Угода про всеосяжне і розширене партнерство Вірменія-ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Зараз, разом із цими двома процесами і вираженням нашого політичного зближення, розробляється новий документ, деякі питання щодо нього обговорювалися в Раді партнерства Вірменія-ЄС та на інших робочих рівнях. Ми очікуємо, що в травні отримаємо новий проєкт, який, імовірно, буде ухвалено до липня», – сказав Ованесян.

Нагадаємо, Європейський парламент 13 березня ухвалив резолюцію, що пропонує розглянути можливість членства Вірменії в ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян сказав, що остаточне рішення країни щодо участі в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) буде залежати від того, чи там пояснять, у чому бачать свою «зону відповідальності» у Вірменії.