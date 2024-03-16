Розвідка Британії зафіксувала стрімку тенденцію серед російських чоловіків

У 2023 році кількість чоловіків із інвалідністю в РФ збільшилася на 30%

За 2022-23 роки в Росії рекордно зростає кількість чоловіків із інвалідністю у віці 31-59 років. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Британії.

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Згідно з аналізом даних пенсійного фонду та фонду соціального страхування Росії, на території країни-агресорки у 2022 році налічувалося 1,67 млн чоловіків із інвалідністю у віці 31-59 років, пише розвідка.

Натомість у 2023 році ця цифра збільшилася на 507 тисяч, або на 30%. За словами російських демографів, зростання кількості чоловіків із інвалідністю, ймовірно, пов'язане з війною в Україні.

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«Це майже напевно так і є. Значна більшість із понад 355 000 жертв, яких зазнали російські збройні сили в результаті конфлікту в Україні, – це поранені військовослужбовці», – відмічають британські розвідники.

Також вони нагадали й про те, що середньоденна кількість російських втрат зросла від початку російського наступу восени 2023 року.

«Рекордне зростання кількості чоловіків із інвалідністю у віці 31-59 років та поранених матиме значний вплив на медичні та соціальні служби України», – підсумувала розвідка Британії.

Нагадаємо, що у 2023 році в Росії було зареєстровано 2,17 млн чоловіків з інвалідністю у віці від 31 до 59 років – це рекордний показник за вісім років.

До слова, рівень бідності у Росії за 2023 рік опустився нижче 10%, перетнувши вперше за понад 12 років історичний мінімум. Bloomberg зазначає, що Росія наближається до президентських виборів у «хорошій» формі. Зараз Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку сімей, підвищення пенсій, іпотечні субсидії та компенсації родичам військовослужбовців.