Ювілейний «Рамштайн» та підозра депутатці Держдуми. Головне за 19 березня

На базі Повітряних сил США «Рамштайн» завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України

Ювілейний «Рамштайн», ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми. «Главком» склав добірку новин 19 березня, щоб ви були в курсі головних подій:

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ЄС готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі

Європейський Союз готується ввести мита на імпорт зерна з Росії та Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени. Очікується, що це призведе до зростання цін щонайменше на 50%, що «знищить» попит.

Брюссель довгий час чинив опір тиску з боку Польщі та країн Балтії щодо обмеження російського та білоруського імпорту, стверджуючи, що такий крок може порушити світові продовольчі ринки та зашкодити країнам, що розвиваються. Але за словами людей, знайомих з планами, найближчими днями Єврокомісія, як очікується, запровадить мито в розмірі 95 євро за тонну на зернові з Росії та Білорусі. Тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

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Пентагон створив вебсайт, аби контролювати використання зброї Україною

Офіс генерального інспектора Пентагону запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

Новий вебсайт, запущений у координації з Офісом генерального інспектора Державного департаменту США та Агентством США з міжнародного розвитку, з'явився в той час, коли республіканці в Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї, що постачається в країну.

Ювілейний «Рамштайн»

На базі Повітряних сил США «Рамштайн» у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах завершилася 20-та зустріч Контактної групи з питань оборони України. Головною темою засідання були боєприпаси для України.

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus.

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Шмигаль пояснив, коли Україна отримає достатню кількість боєприпасів

Україна очікує, що вже починаючи з квітня, союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

Очільник уряду також уточнив, що Україна розраховує на постачання ракет далекого та середнього радіуса дії. Це необхідно, щоб порушити логістику росіян на тимчасово окупованих територіях.

СБУ оголосила підозру депутатці Держдуми

Служба безпеки задокументувала злочини депутатки Держдуми РФ Яни Лантратової та її спільниці Інни Варламової – дружини голови фракції у федеральних зборах Росії Сергія Миронова.

Як зазначають правоохоронці, фігурантки входять до близького оточення Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово захоплених регіонів України.

За даними слідства, у період окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини. Йдеться про новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.