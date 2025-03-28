У РФ визнали іноземним агентом спортивного коментатора, який виступив проти війни

Після 24 лютого 2022 року Шмурнов покинув РФ, а також засудив російську агресію проти України

Російського спортивного журналіста та коментатора Олександра Шмурнова було визнано іноземним агентом в РФ. Про це повідомляє «Главком».

До списку іноземних агентів Шмурнова внесло Міністерство юстиції Росії.

«Шмурнов розповсюджував недостовірну інформацію про прийняті органами публічної влади Російської Федерації рішення, а також недостовірні відомості, спрямовані на формування негативного образу Збройних Сил Російської Федерації. Виступав проти спеціальної військової операції в Україні. Брав участь у створенні та розповсюдженні для необмеженого кола осіб повідомлень та матеріалів іноземних агентів, а також у поширенні повідомлень та матеріалів іноземних та міжнародних організацій, діяльність яких визнана небажаною на території Російської Федерації. Проживає за межами Російської Федерації», – йдеться у заяві Мін'юсту РФ.

Шмурнов з 2003 до 2015 року був коментатором «НТВ-Плюс». З 2015 по 2022 рік працював на телеканалі «Матч ТВ». Він колишній головний редактор спортивного інтернет-порталу «Чемпіонат», творець та автор YouTube-каналу «Шмурнов Тайм», творець навчального центру «Спортивний журналіст».

Після 24 лютого 2022 року Шмурнов покинув РФ, а також засудив російську агресію проти України.

Нагадаємо, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

«Я дізнався вже постфактум про те, що Сашка на війну взяли. З його-то діагнозом – ну куди? Я вважаю, Сашко не від хорошого життя туди [на війну] пішов, не зміг нормально перебудуватися на звичайне життя. Були проблеми з квартирою, з житлом», – розповів один з легкоатлетів, який тренувався разом з Работницьким.

Близькі спортсмена кажуть, що після того, як близько року тому він завершив професійну кар'єру, у нього з'явилася ігрова залежність.