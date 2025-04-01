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Британія візьме на облік усіх, хто співпрацює з російським урядом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Британія візьме на облік усіх, хто співпрацює з російським урядом
За словами міністра, РФ є серйозною загрозою нацбезпеці Британії
фото з відкритих джерел

Росія буде додана до програми реєстрації іноземного впливу

Уряд Великої Британії зобов’яже зареєструватися всіх, хто працює на російський уряд на території Сполученого Королівства. У разі відмови їм загрожує ув’язнення до п’яти років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PA Media.

«Росія становить серйозну загрозу національній безпеці Великій Британії. Останніми роками її ворожі дії варіювалися від використання смертоносної нервово-паралітичної речовини в Солсбері, шпигунства, підпалів і кібератак, включно з атаками на парламентаріїв Великої Британії за допомогою фішингових кампаній, і явно незаконне вторгнення Росії в Україну підкреслили її намір підірвати європейську та глобальну безпеку», – заявив міністр безпеки Великої Британії Ден Джарвіс.

За словами чиновника, Росія буде додана до програми реєстрації іноземного впливу – статусу, зарезервованого для націй, які становлять ризик для безпеки інтересів Великої Британії.

Таким чином будь-хто, хто працює на Росію на території Великій Британії, повинен заявити про це. Інакше йому загрожує п’ять років ув’язнення.

Реєстрація стане доступною онлайн з 1 липня цього року. Спочатку очікувалося, що програма набуде чинності у 2024 році, але в серпні новий лейбористський уряд підтвердив затримку її впровадження.

Нагадаємо, очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін не повинен мати право вето на присутність європейських миротворців в Україні у разі укладення угоди про припинення війни.

До слова, уряд Великої Британії має намір масово скоротити кількість державних службовців на тлі економічних проблем. Про це заявила міністерка фінансів країни Рейчел Рівз. За її оцінками, роботу можуть втратити близько 10 тис. осіб.

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Теги: росія Велика Британія

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