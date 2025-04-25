Конфлікт із Індією загострюється: голова міноборони Пакистану заявив про ядерну загрозу

Глава пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф пояснив, що відбувається між Пакистаном та Індією

Загроза конфлікту між Пакистаном та Індією, які є ядерними державами, є приводом для занепокоєння всього світу. Про це заявив в інтерв'ю Sky News глава пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф, пише «Главком».

«Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно», – сказав він.

У зв'язку з ескалацією напруженості між двома країнами після теракту в Пахалгамі Асіф заявив про готовність армії Пакистану дати «зважену відповідь» на будь-які дії Індії. При цьому глава Міноборони не виключив можливості початку повномасштабної війни між Пакистаном та Індією.

Раніше стало відомо, що Індія заблокувала течію річки Інд у бік Пакистану. Зазначається, що індійська сторона закрила всі чотири шлюзи, які контролюють потік води через греблі та канали. Це перший випадок подібної блокади з моменту підписання угоди про води Інду у 1960 році. Тоді сторони домовилися ділити ресурс, попри політичні конфлікти. Пакистан раніше попереджав, що будь-які спроби перекрити річку будуть розцінені як акт війни.

Нагадаємо, пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара.