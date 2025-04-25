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Конфлікт із Індією загострюється: голова міноборони Пакистану заявив про ядерну загрозу

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Конфлікт із Індією загострюється: голова міноборони Пакистану заявив про ядерну загрозу
Глава пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф поспілкувався із американськими журналістами
скрін із відео Sky News

Глава пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф пояснив, що відбувається між Пакистаном та Індією 

Загроза конфлікту між Пакистаном та Індією, які є ядерними державами, є приводом для занепокоєння всього світу. Про це заявив в інтерв'ю Sky News глава пакистанського Мінборони Хаваджа Асіф, пише «Главком».

«Протистояння двох ядерних держав завжди викликає занепокоєння. Якщо щось піде не так, це протистояння може закінчитися трагічно», – сказав він.

У зв'язку з ескалацією напруженості між двома країнами після теракту в Пахалгамі Асіф заявив про готовність армії Пакистану дати «зважену відповідь» на будь-які дії Індії. При цьому глава Міноборони не виключив можливості початку повномасштабної війни між Пакистаном та Індією.

Раніше стало відомо, що Індія заблокувала течію річки Інд у бік Пакистану. Зазначається, що індійська сторона закрила всі чотири шлюзи, які контролюють потік води через греблі та канали. Це перший випадок подібної блокади з моменту підписання угоди про води Інду у 1960 році. Тоді сторони домовилися ділити ресурс, попри політичні конфлікти. Пакистан раніше попереджав, що будь-які спроби перекрити річку будуть розцінені як акт війни.

Нагадаємо, пакистанські війська відкрили вогонь уздовж лінії розмежування. Також повідомляється про порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам у районі Хандвара в окрузі Купвара.

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Теги: Індія Пакистан

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