Початок кривавої війни. Росія хоче зробити 24 лютого національним святом

До Держдуми внесуть законопроєкт щодо встановлення 24 лютого свята «День учасника Спеціальної військової операції»

День початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого можуть зробити «пам'ятною датою». Відповідний закон розробив та підготував до внесення до Держдуми глава партії «Справедлива Росія – За правду» Сергій Миронов, пишуть росЗМІ із посиланням на документ.

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Законопроєкт передбачає внесення змін до закону «Про дні військової слави та пам'ятні дати Росії». Зокрема, пропонується встановити нову пам'ятну дату 24 лютого – «День учасника СВО» (спеціальної військової операції , – так називають криваву війну та напад на Україну росіяни – «Главком»).

Згідно з пояснювальною запискою до документа, офіційне затвердження пам'ятної дати «дозволить наголосити на особливій ролі учасників війни проти України в історії сучасної Росії, а також сприятиме військово-патріотичному вихованню молоді».

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До цього депутат Держдуми Яна Лантратова запропонувала розпочати відзначати 24 лютого у російських школах. Зокрема, депутат вважає за необхідне розробити для цього дня програму «загальношкільних заходів» та назвати його офіційно «Днем початку СВО».

Згідно з задумом Лантратової, 24 лютого до школи потрібно запрошувати військовослужбовців чи показувати дітям відеоролики про війну. На заняттях учням потрібно розповідати історію «спеціальної військової операції», її причини, цілі та завдання, а також перебіг основних подій. Як зазначила Лантратова, війна – «ключова подія сучасної Росії, яка відбивається на всіх сферах розвитку суспільства».

Тим часом станом на січень 2024 року 37% росіян «скасували б рішення» про початок вторгнення в Україну, якби вони мали таку можливість, продемнструвало опитування Russian Field.

До слова, російській службі BBC спільно з виданням «Медіазона» та командою волонтерів на основі відкритих джерел вдалося встановити імена 45 123 російських військових, які загинули на війні в Україні з лютого 2022 року. З них щонайменше 6614 – загиблі з жовтня 2023 року по лютий 2024 року, тобто в період, коли російські підрозділи наступали під Авдіївкою та в сусідніх з нею районах Донецької області.