Скільки новобранців можуть підготувати навчальні центри в Україні: генерал дав відповідь

«Станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити», – Ніколюк

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк запевнив, що у навчальних центрах України готові підготувати і 100, і 200, і 500 тисяч новобранців. Про це він говорив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«Як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові», – запевнив генерал.

За його словами, в даний час постійно проводяться відповідні заходи, відбуваються службові наради, на яких уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, значна частина якого задіяна в районах виконання бойових завдань.

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«Станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити. Якщо аналізувати, скільки (військовослужбовців) було підготовлено за кордоном і на території нашої держави, то це, скажімо так, 20% за кордоном, решта підготовлені тут», – повідомив Віктор Ніколюк.

Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств.

До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.