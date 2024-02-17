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Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
Бізнес намагається відтермінувати розкриття інформації про своїх працівників, щоби вони не звільнялися
фото з відкритих джерел

Наталуха: Коли роботодавець набирає нових людей, то у них пріоритетне питання – це навіть не заробітна плата, а гарантія броні

Роботодавці в Україні намагаються якомога довше не розкривати інформацію про своїх працівників, щоби втримати їх на роботі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова економічного комітету Дмитро Наталуха.

«Будь-які роботодавці насправді намагаються відтермінувати розкриття інформації про склад своїх працівників настільки, наскільки це можливо. Не тому що роботодавці погані, а тому що вони потім просто не зможуть втримати своїх же працевлаштованих людей. Якщо працівники розуміють, що дані про них є в ТЦК, і що 50-відсоткова квота на бронь вже майже використана, то були непоодинокі випадки, коли вони просто звільнялися», – зазначив нардеп.

Наталуха розповів, що у компаніях йде постійне скорочення штату, адже люди, які не входять у 50% заброньованих, починають звільнятись, після чого квота 50% військовозобов’язаних буде формуватися вже з тих, хто залишився.

«А коли ти набираєш нових людей, то у них пріоритетне питання – це навіть не заробітна плата, а гарантія броні», – наголосив депутат. Він додав, що працівник, коли чує, що бронювання роботодавець йому зробити не може, йде шукати іншу компанію.

Раніше повідомлялось, що народні депутати готують законопроєкт щодо зміни підходу до бронювання військовозобов'язаних. Вони пропонують ввести щомісячний платіж, який гарантує відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників. Голова економічного комітету Дмитро Наталуха наголосив, що український бізнес готовий платити за співробітників, від яких залежить їхня економічна модель, але наразі нема механізму.

Один з законопроєктів щодо бронювання розробляється за участі голови економічного комітету Верховної Ради Дмитра Наталухи. Його суть полягає у бронюванні підприємствами з «білими» зарплатами без заборгованостей зі сплати податків персоналу за фіксовану щомісячну суму (попередньо – 20 тис. грн.). Це стосуватиметься всіх підприємств, але є й обмеження – забронювати можна буде не більше 50% працівників і не більше, ніж на рік кожного.

Альтернативна модель бронювання розробляється в Офісі президента заступником його голови Ростиславом Шурмою. Вона передбачає бронь для працівників, які просто платять податки з зарплати, розмір якої – від 30-35 тис. грн на місяць.

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Теги: бронювання від мобілізації обмеження робота депутат

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