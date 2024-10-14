Росія назвала кількість евакуйованих людей з територій, що межують з Україною

На території 65 регіонів Російської Федерації налічується 960 пунктів тимчасового розміщення,

Близько 30 тис. людей було евакуйовано з прикордонних з Україною районів. Про це заявила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

«Сьогодні на території 65 російських регіонів налічується 960 пунктів тимчасового розміщення, в яких перебувають 30 415 осіб, зокрема 7670 дітей», – зазначила вона.

За словами Москалькової, у Курській області було евакуйовано 112 337 осіб.

«У пунктах тимчасового розміщення, лікувальних та соціальних установах, дитячих таборах на території Росії розміщено 12 328 жителів Курської області, у тому числі 3685 дітей. Ще понад 100 тис. розмістилися самостійно у родичів та знайомих. І є близько 40 тис. жителів, які відмовилися евакуюватися або вже повернулися до місць постійного проживання», – каже уповноважена.

Як повідомлялося, села Петрівка та Соловйовка в Білгородській області будуть евакуйовані через постійні обстріли та активні бойові дії в регіоні.

Нагадаємо, британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни.

До слова, командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області Сергій Коротких каже, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 тис. загарбників у російський регіон.