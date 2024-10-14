Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія назвала кількість евакуйованих людей з територій, що межують з Україною

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія назвала кількість евакуйованих людей з територій, що межують з Україною
Росія продовжує евакуювати людей із прикордоння
фото з відкритих джерел

На території 65 регіонів Російської Федерації налічується 960 пунктів тимчасового розміщення,

Близько 30 тис. людей було евакуйовано з прикордонних з Україною районів. Про це заявила уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

«Сьогодні на території 65 російських регіонів налічується 960 пунктів тимчасового розміщення, в яких перебувають 30 415 осіб, зокрема 7670 дітей», – зазначила вона.

За словами Москалькової, у Курській області було евакуйовано 112 337 осіб.

«У пунктах тимчасового розміщення, лікувальних та соціальних установах, дитячих таборах на території Росії розміщено 12 328 жителів Курської області, у тому числі 3685 дітей. Ще понад 100 тис. розмістилися самостійно у родичів та знайомих. І є близько 40 тис. жителів, які відмовилися евакуюватися або вже повернулися до місць постійного проживання», – каже уповноважена.

Як повідомлялося, села Петрівка та Соловйовка в Білгородській області будуть евакуйовані через постійні обстріли та активні бойові дії в регіоні.

Нагадаємо, британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни. 

До слова, командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області Сергій Коротких каже, що операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 тис. загарбників у російський регіон.

Читайте також:

Теги: Тетяна Москалькова Курщина росіяни росія евакуація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами представника українського оборонного відомства, Україна не планує займати нові території в Курській області
Росія перекинула під Курськ майже 40 тис. солдатів – FT
16 вересня, 15:19
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
Хто закатував ветерана АТО під час окупації Херсона? Названо ім'я генерала РФ та його підлеглих
23 вересня, 17:53
Диверсія була влаштована в районі між Курськом та Золотухіно на півночі регіону
Партизани влаштували диверсію на залізниці в Курській області (відео)
30 вересня, 08:21
Росія окупувала Вугледар – DeepState
Росія окупувала Вугледар – DeepState
1 жовтня, 20:14
На місці прильоту виникла пожежа
У Воронезькій області Росії після атаки безпілотника загорілася нафтобаза
4 жовтня, 05:04
Володимир Зеленський під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа»
Війна в Україні може завершитися у 2025 році? Заява Зеленського
9 жовтня, 18:14
Росія продовжує тиснути в Курській області
Росіяни просунулись на Курщині, в Феодосії продовжує горіти нафтобаза: головне за ніч
11 жовтня, 07:00
Погані новини для ЗСУ на Курщині
Аналітики DeepState повідомили погані новини із Курської області
11 жовтня, 00:15

Політика

ХАМАС міг повторити сценарій теракту 11 вересня в Ізраїлі – Washington Post
ХАМАС міг повторити сценарій теракту 11 вересня в Ізраїлі – Washington Post
Війна на Близькому Сході: президент Ірану звернувся до Макрона з проханням
Війна на Близькому Сході: президент Ірану звернувся до Макрона з проханням
«Бабы новых не рожают». У РФ збираються повернути радянський податок на бездітність
«Бабы новых не рожают». У РФ збираються повернути радянський податок на бездітність
Посол Мельник прокоментував можливість переговорів України з РФ за посередництва Німеччини
Посол Мельник прокоментував можливість переговорів України з РФ за посередництва Німеччини
Росія назвала кількість евакуйованих людей з територій, що межують з Україною
Росія назвала кількість евакуйованих людей з територій, що межують з Україною
Китай оточив Тайвань під час військових навчань – Guancha
Китай оточив Тайвань під час військових навчань – Guancha

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
48K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
29K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх
11K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8654
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua