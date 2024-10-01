Росія окупувала Вугледар – DeepState

Окупанти вивісили свої триколори у Вугледарі

Сьогодні, 1 жовтня, з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. Про це повідомили аналітики ресурсу DeepState.

Зазначається, що окупанти публікують вивішені російські прапори у всіх куточках міста.

Як повідомляли, що окупанти продовжили активно наступати одразу на кількох напрямках, напередодні вони увійшли у Вугледар і закріпилися там у багатоповерхівках.

Раніше стало відомо, що російські війська зайшли у Вугледар з двох напрямків.

До слова, Сумська ОВА та Оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» підписали наказ про запровадження примусової евакуації з 90 населених пунктів регіону дітей та їхніх батьків.

Дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють чи їхніх законних представників примусово евакуюватимуть із Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.