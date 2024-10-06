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Військовий пояснив, які важливі завдання вирішує Курська операція

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий пояснив, які важливі завдання вирішує Курська операція
Росія змушена залучати десантників і морпіхів для протистояння ЗСУ в Курській області
фото з відкритих джерел

Малі сили ЗСУ перетягують на себе увагу величезної кількості військ

Операція ЗСУ в Курській області Росії показала здатність українських бійців перемагати сили ворога, що чисельно переважають, а також змусила РФ перекинути приблизно 50 000 загарбників у російський регіон. Таку думку висловив командир зведеного підрозділу однієї з бригад, що беруть участь у боях у Курській області, Сергій Коротких, пише «Фокус».

«Війна на території противника руйнує його, а не нашу інфраструктуру. Ми воюємо там, де росіянам невигідно, і завдаємо ударів у несподіваних місцях. Малі сили ЗСУ перетягують на себе увагу величезної кількості військ», – заявив боєць.

За його словами, строковики проблему не вирішили, і Росія змушена залучати десантників і морпіхів для протистояння ЗСУ в Курській області. Як зазначив Коротких, йдеться про 106-ту гвардійську повітряно-десантну дивізію, а також 155-ту бригаду морської піхоти:

«Без Курської операції всі вони опинилися б на Покровському напрямку, що набагато гірше для нас».

Нагадаємо, ворожа колона застрягла в протитанкових пастках на Курщині, які росіяни спорудили перед українським вторгненням на початку серпня. 

Нагадаємо, американські аналітики ISW пояснюють, що Російська Федеральна служба безпеки невдало координує дії регулярних військ РФ у Курській області, адже має досвід у проведенні спецоперацій по боротьбі із малими терористичними групами, а не з регулярними військами, які проводять комбіновані атаки на фронті. 

Днями повідомлялось, що Сили оборони України продовжили наступальні операції вздовж свого виступу у Курській області. Тим часом росіяни відбили понад 10 населених пунктів. 

До слова, росіяни провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тепер російський диктатор Володимир Путін вимагає від ФСБ виправляти помилки.

За оцінками Bild, великий наступ російських військ у Курській області обернувся провалом.

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Теги: росія війна Курщина росіяни путін диктатор наступ

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