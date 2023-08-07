Єрмак повернувся із Саудівської Аравії і натякнув на переговори з Росією
Глава Офісу президента підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України напрацьований план – неможливий
Після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент «Європейської правди».
«Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу «формулу миру» Зеленського з 10 пунктів», – сказав глава Офісу президента.
Після цього, за словами Єрмака, має відбутися кілька самітів за напрямками – за кожним з пунктів «формули миру», де будуть розроблені шляхи їхнього виконання.
«Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни», – констатував Єрмак.
Глава Офісу президента додав, що цей саміт передбачатиме участь Росії.
«Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати Росію», – сказав глава Офісу президента.
Єрмак підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план – неможливий.
«І нас у цьому підтримали… Зокрема, представник Німеччини чітко сказав – ми не можемо допустити навіть думки про заморожений конфлікт та про те, що не будуть виведені війська», – сказав Єрмак.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.
До слова, протягом 5-6 серпня, в рамках зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.
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