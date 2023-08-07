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Єрмак повернувся із Саудівської Аравії і натякнув на переговори з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Єрмак повернувся із Саудівської Аравії і натякнув на переговори з Росією
Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», один із самітів – із залученням Росії
фото з відкритих джерел

Глава Офісу президента підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України напрацьований план – неможливий

Після зустрічі у Саудівській Аравії Україна планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у понеділок під час спілкування з журналістами в Києві, повідомляє кореспондент «Європейської правди».

«Перший саміт – установчий, на ньому учасники мають затвердити за основу «формулу миру» Зеленського з 10 пунктів», – сказав глава Офісу президента.

Після цього, за словами Єрмака, має відбутися кілька самітів за напрямками – за кожним з пунктів «формули миру», де будуть розроблені шляхи їхнього виконання. 

«Другий саміт, підсумковий, повинен буде зафіксувати завершення війни», – констатував Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що цей саміт передбачатиме участь Росії.

«Ми не обговорювали у Джидді будь-які терміни можливих переговорів з Росією. Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати Росію», – сказав глава Офісу президента.

Єрмак підкреслив, що без виконання пункту про виведення військ Росією з України цей план – неможливий. 

«І нас у цьому підтримали… Зокрема, представник Німеччини чітко сказав – ми не можемо допустити навіть думки про заморожений конфлікт та про те, що не будуть виведені війська», – сказав Єрмак.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

До слова, протягом 5-6 серпня, в рамках зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.

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Теги: Саудівська Аравія Андрій Єрмак саміт росія

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