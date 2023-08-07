Саміт у Саудівській Аравії: які фейки цього разу вигадав ворог

РФ вигадує цитати нібито із західних ЗМІ

Ворожі Telegram-канали поширюють дезінформацію про те, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна нібито погодилась на мирні переговори з РФ до моменту деокупації всієї української території. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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У РФ зазначають, що про це нібито повідомляло видання The Wall Street Journal у статті, що підсумувала результати суботніх переговорів. Проте в самій статті такої тези немає.

Зазначимо, що глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що після зустрічі у Саудівській Аравії Україна таки планує провести два саміти щодо «формули миру», представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

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Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

До слова, в рамках зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.