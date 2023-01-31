Українських пілотів для винищувачів, ймовірно, тренуватиме Франція

Париж розглядає можливість підготовки вітчизняних асів

Франція розглядає запит України на підготовку пілотів винищувачів. Про це повідомляє Politico з посиланням на помічника міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню.

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«Зростає тиск на західних союзників, щоб вони постачали Києву бойову авіацію після того, як погодилися відправити танки. Міністри оборони Франції та України мають обговорити цей запит під час телефонної розмови цього тижня», – пише видання.

Останніми днями кілька європейських і американських офіційних осіб заявили, що відправка винищувачів в Україну більше не є закритою темою. У січні міністр закордонних справ Нідерландів заявив, що Амстердам розгляне запит на винищувачі F-16. Минулого тижня заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США будуть «дуже обережно» обговорювати з Києвом і союзниками ідею надання Україні винищувачів.

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Вчора президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає можливості поставки українській армії літаків, якщо це не послаблятиме французьке військо.