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Російські Су-57 не залітають на територію України: розвідка Британії назвала причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські Су-57 не залітають на територію України: розвідка Британії назвала причину
Су-57 використовує стелс-технології та передову авіоніку
фото ілюстративне

Росія боїться втратити найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак над Україною

Починаючи з червня росія використовує у війні надзвукові літаки Су-57 Felon, проте не ризикує літати ними над територією України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії та запусками на територію України ракет великої дальності класу «повітря-земля» або «повітря-повітря», – йдеться в повідомленні.

Російські Су-57 не залітають на територію України: розвідка Британії назвала причину фото 1

У британській розвідці вважають, що таким чином РФ перестраховується від репутаційних втрат у випадку знищення своїх літаків п'ятого покоління. 

Felon – це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

«На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять Felon, припаркованих на Ахтубінській авіабазі, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Felon, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.
Швидше за все, Росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Felon над Україною», – зазначають в міноборони.

Супутниковий знімок аеродрому Ахтубінськ у Росії, 25 грудня 2022 року
Супутниковий знімок аеродрому Ахтубінськ у Росії, 25 грудня 2022 року
Міноборони США

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.

Теги: росія війна окупанти Україна розвідка британська розвідка

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