Російські Су-57 не залітають на територію України: розвідка Британії назвала причину

Росія боїться втратити найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак над Україною

Починаючи з червня росія використовує у війні надзвукові літаки Су-57 Felon, проте не ризикує літати ними над територією України. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

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«Ці місії, ймовірно, обмежувалися польотами над територією Росії та запусками на територію України ракет великої дальності класу «повітря-земля» або «повітря-повітря», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що таким чином РФ перестраховується від репутаційних втрат у випадку знищення своїх літаків п'ятого покоління.

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Felon – це найдосконаліший російський надзвуковий бойовий реактивний літак п'ятого покоління, який використовує стелс-технології та передову авіоніку.

«На останніх комерційно доступних зображеннях видно п’ять Felon, припаркованих на Ахтубінській авіабазі, де розташований 929-й льотно-випробувальний центр. Оскільки це єдина відома база Felon, ці літаки, ймовірно, брали участь в операціях проти України.

Швидше за все, Росія надає пріоритет уникненню репутаційної шкоди, скорочення перспектив експорту та компрометації чутливих технологій, які можуть виникнути внаслідок будь-якої втрати Felon над Україною», – зазначають в міноборони.

Супутниковий знімок аеродрому Ахтубінськ у Росії, 25 грудня 2022 року Міноборони США

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.