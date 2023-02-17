У США вже думають про українську армію майбутнього

Американські високопосадовці вважають, що варто міркувати не лише про поточні, а й про майбутні потреби України у зброї

Сполучені Штати Америки вже сьогодні опікуються не лише зброєю, яку вони нададуть Україні на полі бою прямо зараз, але й на ту, яка нашій країні знадобиться для подальшого стримування ворога, коли війна закінчиться. Таку заяву зробила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє CNN.

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«Ми розглядаємо не тільки те, що Україні знадобиться для цієї негайної боротьби, але ми також думаємо про — разом з українцями — українську армію майбутнього», — сказала вона.

Вікторія Нуланд не стала повідомляти про конкретні ресурси, які США можуть надати в найближчому майбутньому або в довгостроковій перспективі, коли її запитали CNN, чи нададуть Сполучені Штати реактивні літаки або армійські тактичні ракетні системи (ATACMS). Однак вона припустила, що такі типи озброєння можуть бути надані для стримування.

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«Якщо ви думаєте про армію, яка нам знадобиться щоразу (коли це припиниться і якщо це не припиниться), щоб мати можливість утримати Росію від повернення, вони повинні будуть мати складну та стійку ППО. Їм знадобиться набагато сильніша оборона кордонів і можливість гарантувати, що Росія не зможе вторгнутися знову. Їм знадобляться кращі радари та раннє попередження», — сказала заступниця держсекретаря США.

Нуланд наголосила на тому, що США також думають про те, щоб навіть якщо конфлікт припиниться, він не повторився. «Ми ніколи не повинні вірити, поки при владі Володимир Путін або хтось подібний до нього, що це справді закінчилося. Тож навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і будівництво української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-які майбутні апетити Путіна», – додала Вікторія Нуланд.

Нагадаємо, що раніше речник Східної групи військ ЗСУ Сергій Череватий розповів про зброю, яка може змінити хід війни. За його словами, українським військовим потрібні не лише танки, а й авіація. Проте її список не обмежується F-16, які на слуху останнім часом. Радянські Су-25 та американський A-10 Thunderbolt можуть переламати перебіг війни.