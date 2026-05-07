Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста

Міноборони РФ закликало киян «своєчасно покинути місто»

Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Міноборони РФ.

Що передбачає заява Міноборони РФ

Згідно з опублікованою заявою, у зазначений період усі угруповання російських військ у зоні так званої «спеціальної воєнної операції» мають повністю припинити бойові дії. Паралельно оголошується зупинення ударів ракетними військами та артилерією, а також високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по місцях дислокації ЗСУ. Окремо йдеться про призупинення застосування ударних безпілотників по об'єктах інфраструктури, пов'язаних із ВПК та Збройними силами вглиб території України.



Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами. У разі порушення режиму «перемир'я» в зоні бойових дій, а також будь-яких спроб завдати ударів по населених пунктах на території Росії, Збройні сили РФ пообіцяли «адекватну відповідь».

Ультиматум і погроза Києву

Окрема погроза стосується Дня перемоги в Москві. Міноборони РФ заявило, що у разі спроб «зірвати святкування» 9 травня Збройні сили РФ завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва. Водночас відомство попередило цивільне населення столиці України та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність «своєчасно покинути місто» – формулювання, яке є безпрецедентним навіть за понад три роки повномасштабного вторгнення.



Ідея «перемир'я» на 9 травня спершу пролунала ще наприкінці квітня: тоді помічник лідера Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін озвучив цю пропозицію під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, а Вашингтон нібито підтримав ідею. Київ, однак, не отримав жодного офіційного звернення від Москви – президент Володимир Зеленський це публічно підтверджував.

Позиція України

У відповідь Зеленський ще 4 травня оголосив власний режим тиші – з опівночі 6 травня – і пообіцяв діяти «дзеркально». Росія порушила цей режим одразу після його набуття чинності. За даними українського боку, лише за перші години кількість порушень сягнула понад 1800. Зеленський прямо заявив: Кремль переймається виключно безпекою свого параду, а не реальним миром.

Варто зазначити, що цьогоріч московський парад уперше за всі роки повномасштабної війни пройде без важкої бойової техніки – Росія перекинула засоби протиповітряної оборони з регіонів до столиці, оголивши власну периферію.

