Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста
Кремль продовжує виставляти ультиматуми
Фото з відкритих джерел

Міноборони РФ закликало киян «своєчасно покинути місто»

Росія оголосила одностороннє «перемир'я» з нульової години 8 травня до 10 травня – на честь 81-ї річниці перемоги над нацизмом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Міноборони РФ. 

Що передбачає заява Міноборони РФ

Згідно з опублікованою заявою, у зазначений період усі угруповання російських військ у зоні так званої «спеціальної воєнної операції» мають повністю припинити бойові дії. Паралельно оголошується зупинення ударів ракетними військами та артилерією, а також високоточною зброєю великої дальності морського та повітряного базування по місцях дислокації ЗСУ. Окремо йдеться про призупинення застосування ударних безпілотників по об'єктах інфраструктури, пов'язаних із ВПК та Збройними силами вглиб території України.

Москва закликала Київ «наслідувати цей приклад», однак обставила власну ініціативу прямими погрозами. У разі порушення режиму «перемир'я» в зоні бойових дій, а також будь-яких спроб завдати ударів по населених пунктах на території Росії, Збройні сили РФ пообіцяли «адекватну відповідь». 

Ультиматум і погроза Києву

Окрема погроза стосується Дня перемоги в Москві. Міноборони РФ заявило, що у разі спроб «зірвати святкування» 9 травня Збройні сили РФ завдадуть масованого ракетного удару по центру Києва. Водночас відомство попередило цивільне населення столиці України та співробітників іноземних дипломатичних представництв про необхідність «своєчасно покинути місто» – формулювання, яке є безпрецедентним навіть за понад три роки повномасштабного вторгнення.

Ідея «перемир'я» на 9 травня спершу пролунала ще наприкінці квітня: тоді помічник лідера Кремля Юрій Ушаков заявив, що Путін озвучив цю пропозицію під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, а Вашингтон нібито підтримав ідею. Київ, однак, не отримав жодного офіційного звернення від Москви – президент Володимир Зеленський це публічно підтверджував. 

Позиція України

У відповідь Зеленський ще 4 травня оголосив власний режим тиші – з опівночі 6 травня – і пообіцяв діяти «дзеркально». Росія порушила цей режим одразу після його набуття чинності. За даними українського боку, лише за перші години кількість порушень сягнула понад 1800. Зеленський прямо заявив: Кремль переймається виключно безпекою свого параду, а не реальним миром.

Варто зазначити, що цьогоріч московський парад уперше за всі роки повномасштабної війни пройде без важкої бойової техніки – Росія перекинула засоби протиповітряної оборони з регіонів до столиці, оголивши власну периферію. 

Нагадаємо, «Главком» повідомляв про реакцію Зеленського на тривалі удари РФ у ніч та вранці 7 травня: президент наголосив, що Росія не розглядає серйозно можливість припинити вогонь.

До слова, раніше «Главком» аналізував, чому Путін запропонував «перемир'я» саме зараз: парад 9 травня вперше за роки вторгнення пройде без колони бойової техніки, а Москва стягує ППО з регіонів навколо столиці через страх ударів далекобійною зброєю.

Також «Главком» писав, що Росія зірвала запропонований Україною режим тиші з 6 травня, після чого Зеленський скликав військових для визначення подальших дій.

Читайте також:

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
Москва назвала тристоронні переговори безглуздими: Київ не хоче йти з Донбасу
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози
«Ми знаємо росіян». Німеччина відповіла Путіну на погрози
Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву
Шведські винищувачі Gripen на підході. Міноборони зробило гучну заяву
Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста
Путін оголосив перемир'я і закликав киян тікати з міста
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи
Похід до Путіна ускладнився. Фіцо доведеться летіти до Москви в обхід половини Європи
Проросійський експрезидент Болгарії отримав шанс очолити уряд
Проросійський експрезидент Болгарії отримав шанс очолити уряд

Новини

Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Сьогодні, 18:46
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
Сьогодні, 14:54
Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин
Сьогодні, 14:53
Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua