Чи буде перемир'я на 9 травня? Зеленський відреагував на удари РФ

Лариса Голуб
Лариса Голуб
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента України

Президент підкреслив, що Україна пропонувала режим тиші з півночі 6 травня, проте Росія його цинічно порушила

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний терор російських військ, який не вщухає від початку доби 7 травня. Глава держави наголосив, що агресор повністю проігнорував пропозицію «режиму тиші», зосередившись лише на безпеці власного параду в Москві, інформує «Главком»

За словами Володимира Зеленського, від опівночі Росія атакує Україну в усіх можливих формах. Лише за перші години доби було зафіксовано:

  • близько 100 ударних дронів;
  • десятки авіаударів та ракетні атаки;
  • десятки штурмових дій на фронті.

Під вогнем опинилися житлові квартали Харківщини, Сумщини, Донеччини та Херсонщини. Крім того, ворог цілеспрямовано атакував локомотиви та інфраструктуру «Укрзалізниці» у кількох регіонах, а енергетика залишається незмінною мішенню терору.

«Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується лише про кілька годин тиші в одній частині Москви», – заявив президент.

Президент підкреслив, що Україна пропонувала режим тиші з півночі 6 травня, проте Росія його цинічно порушила.

«Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора і сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії», – додав глава держави.

«Главком» писав, що офіційна представниця міністерства закордонних справ  Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ. 

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва. 

