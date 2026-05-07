Чи буде перемир'я на 9 травня? Зеленський відреагував на удари РФ
Президент підкреслив, що Україна пропонувала режим тиші з півночі 6 травня, проте Росія його цинічно порушила
Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабний терор російських військ, який не вщухає від початку доби 7 травня. Глава держави наголосив, що агресор повністю проігнорував пропозицію «режиму тиші», зосередившись лише на безпеці власного параду в Москві, інформує «Главком».
За словами Володимира Зеленського, від опівночі Росія атакує Україну в усіх можливих формах. Лише за перші години доби було зафіксовано:
- близько 100 ударних дронів;
- десятки авіаударів та ракетні атаки;
- десятки штурмових дій на фронті.
Під вогнем опинилися житлові квартали Харківщини, Сумщини, Донеччини та Херсонщини. Крім того, ворог цілеспрямовано атакував локомотиви та інфраструктуру «Укрзалізниці» у кількох регіонах, а енергетика залишається незмінною мішенню терору.
«Росія не розглядає всерйоз можливість припинити вогонь і єдине, що продовжує турбувати російське керівництво – це короткострокова тиша на Червоній площі. Росія продовжує вбивати людей та цілком неадекватно турбується лише про кілька годин тиші в одній частині Москви», – заявив президент.
Президент підкреслив, що Україна пропонувала режим тиші з півночі 6 травня, проте Росія його цинічно порушила.
«Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора і сьогодні цей режим порушується Росією. У дзеркальному порядку та у відповідь на російські удари – наші далекобійні санкції, у відповідь на готовність Росії перейти до дипломатії будемо йти шляхом дипломатії», – додав глава держави.
«Главком» писав, що офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з низкою агресивних заяв напередодні 9 травня. Кремль одночасно намагається просувати наратив про «перемир’я» та погрожує масованим ракетним ударом по українській столиці. Російська сторона заявила про готовність завдати масштабного удару по Києву у разі «спроб реалізувати погрози Зеленського» під час святкувань 9 травня в РФ.
Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.
Читайте також:
- Росія звинувачує Україну в порушенні «тиші» та вкотре погрожує ударом по Києву
- Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
- Росія офіційно оголосила про вимкнення мобільного інтернету в Москві на 9 травня
- Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
Коментарі — 0