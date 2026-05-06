Головна Країна Політика
search button user button menu button

Росія зірвала перемир'я. Зеленський скликає військових, аби підготувати відповідь

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія зірвала перемир'я. Зеленський скликає військових, аби підготувати відповідь
Зеленський: На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський заявив про зрив перемир’я та 1820 обстрілів за ранок

Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За даними президента, лише станом на 10-ту годину ранку 6 травня зафіксовано 1820 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

«На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок. Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що заклики російського керівництва до перемир’я на час проведення параду в Москві виглядають цинічно на тлі щоденних вбивств українців. Україна офіційно заявила, що діятиме дзеркально.

«Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних «святкувань». Росія має закінчити свою війну, що триває зараз», – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що українські дипломатичні пропозиції щодо завершення війни вже давно передані російській стороні. Проте замість реальних кроків до миру Москва обирає подальшу ескалацію.

«За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва. 

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь. Проте задекларована тиша була порушена майже одразу. Вже о 00:05 у Дніпрі пролунав вибух, а в Харківській області майже всю ніч літали БпЛА.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна росія перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль жаліє тварин, але не людей: що стоїть за заявами Путіна про Туапсе
Кремль жаліє тварин, але не людей: що стоїть за заявами Путіна про Туапсе
29 квiтня, 11:42
На окупованій Херсонщині росіяни масово відкривають кадетські класи для дітей
На окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах
27 квiтня, 21:04
Росія вербує на війну найманців з багатьох країн Африки
Росія відправляє на війну в Україну іноземців. Глава МЗС розказав, як реагують країни Африки, Азії та Латинської Америки
22 квiтня, 13:10
У разі потреби Естонія готова мобілізувати 230 тисяч військовозобов’язаних, каже Аннелі Кольк
Розкрито кількість резервістів, яку зможе залучити Естонія на випадок війни
22 квiтня, 07:20
Без світла залишилися тисячі українців
Ворог вдарив по енергооб'єкту на Чернігівщині
15 квiтня, 19:42
Угода щодо співпраці у сфері даних передбачає посилення взаємодії між міністерствами оборони України та Німеччини
Україна й Німеччина уклали 10 важливих угод: повний перелік
14 квiтня, 18:31
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 13 хвилин
14 квiтня, 15:23
Україна і Німеччина вийшли на стратегічне партнерство
Україна та Німеччина підписали оборонну угоду: деталі
14 квiтня, 13:51
Литва направила РФ ноту протесту
Литва направила РФ ноту протесту
9 квiтня, 18:54

Політика

«Скрізь буде Буча». Український дипломат попередив про наслідки політики Путіна
«Скрізь буде Буча». Український дипломат попередив про наслідки політики Путіна
Росія зірвала перемир'я. Зеленський скликає військових, аби підготувати відповідь
Росія зірвала перемир'я. Зеленський скликає військових, аби підготувати відповідь
Екснардепка заприсяглася, що допоможе посадити Андрія Богдана і перерахувала його гріхи
Екснардепка заприсяглася, що допоможе посадити Андрія Богдана і перерахувала його гріхи
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом
Сирський назвав головний пріоритет ЗСУ та привітав піхотинців із професійним святом
Атака РФ на Запоріжжя і Дніпро: Зеленський повідомив про загиблих
Атака РФ на Запоріжжя і Дніпро: Зеленський повідомив про загиблих
Зеленський іронічно відреагував на відключення інтернету в РФ
Зеленський іронічно відреагував на відключення інтернету в РФ

Новини

Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26
Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)
Сьогодні, 11:23
Росія розширює мережу вербування іноземних найманців для війни проти України
Сьогодні, 08:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua