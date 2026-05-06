Росія зірвала перемир'я. Зеленський скликає військових, аби підготувати відповідь

Зеленський заявив про зрив перемир’я та 1820 обстрілів за ранок

Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

За даними президента, лише станом на 10-ту годину ранку 6 травня зафіксовано 1820 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

«На всіх ключових ділянках фронту тривають штурмові дії, і лише від початку цієї доби російська армія здійснила вже майже 30 штурмових дій. Зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням більш ніж 70 авіабомб тільки за сьогоднішню ніч і ранок. Протягом цієї ночі російська армія завдавала й удари дронами різних типів. Зокрема, наші Сили оборони України знешкодили лише ударних дронів майже дев’яносто. Були й ракетні удари. Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші – обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що заклики російського керівництва до перемир’я на час проведення параду в Москві виглядають цинічно на тлі щоденних вбивств українців. Україна офіційно заявила, що діятиме дзеркально.

«Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей – це поганий час для публічних «святкувань». Росія має закінчити свою війну, що триває зараз», – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що українські дипломатичні пропозиції щодо завершення війни вже давно передані російській стороні. Проте замість реальних кроків до миру Москва обирає подальшу ескалацію.

«За підсумками вечірніх доповідей наших військових та розвідки визначимось із подальшими нашими діями», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, з 00:00 6 травня Україна ввела в дію режим тиші. Це рішення стало відповіддю на заяви Кремля про нібито «перемир'я» на 8-9 травня, які супроводжувалися ультиматумами та погрозами вдарити по центру Києва.

Українська сторона наголосила на готовності до припинення вогню, проте застерегла, що на будь-яку агресію з боку РФ буде негайна дзеркальна відповідь. Проте задекларована тиша була порушена майже одразу. Вже о 00:05 у Дніпрі пролунав вибух, а в Харківській області майже всю ніч літали БпЛА.