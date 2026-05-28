Трамп заявив, що не поспішатиме укладати угоду з Іраном, бо «йому байдуже на проміжні вибори»

Дональд Трамп зазначив, що Іран помилково розраховує перечекати його каденцію, покладаючись на фактор проміжних виборів

Президент США Дональд Трамп пообіцяв підписати вигідну для країни угоду, яка покладе край війні з Іраном. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Трамп наголосив, що спроби іранського режиму навмисно затягнути конфлікт і дочекатися зміни влади є марними, оскільки його абсолютно не хвилюють майбутні проміжні вибори та їхні можливі політичні наслідки всередині держави.

Американський лідер відкинув будь-які побоювання щодо електоральних ризиків. За словами Трампа, у Тегерані помилково розраховували перечекати його каденцію, покладаючись на фактор проміжних виборів. Як доказ своєї впевненості та політичної підтримки президент згадав перемогу свого кандидата у другому турі праймеріз Республіканської партії до Сенату Техасу, що відбувся напередодні, назвавши це прелюдією до майбутнього голосування.

Глава Білого дому висловив переконання, що Сполучені Штати вже незабаром досягнуть домовленостей про припинення конфлікту. Водночас він попередив, що наразі умови переговорів не задовольняють його адміністрацію, і США готові знову повернутися до ведення бойових дій, якщо іранська сторона не виконає американські вимоги. Трамп підкреслив, що в іншому випадку Вашингтону доведеться «просто завершити роботу».

Окремо президент вказав на відновлення доступу до інтернету в Ірані, розцінивши це як свідчення того, що жорстка позиція іранського режиму починає слабшати. Він додав, що економічна система Ірану повністю зруйнована, тому в керівництва країни просто немає іншого вибору, окрім як прагнути до підписання угоди.

Раніше Тегеран звинуватив Вашингтон у порушенні режиму припинення вогню, який тривав майже сім тижнів. Це сталося після того, як американські сили завдали повітряних ударів по об'єктах на півдні Ірану в провінції Хормозган.

У Центральному командуванні США ці дії назвали оборонними та спрямованими на захист своїх військовослужбовців, уточнивши, що цілями стали місця запуску ракет і човни, які намагалися встановити міни.

Нагадаємо, верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї заявив, що Сполучені Штати більше не матимуть безпечних умов для розміщення своїх військових баз у регіоні Перської затоки.

У письмовому зверненні, оприлюдненому 26 травня, Хаменеї заявив про формування «нового порядку» на Близькому Сході та у світі. «Сполучені Штати більше не матимуть безпечного притулку для своїх дій і для створення військових баз у регіоні, а з кожним днем дедалі більше віддаляються від свого колишнього статусу», – заявив він.