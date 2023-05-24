Росія пригрозила президентці Молдови кримінальною справою

Молдова готова арештувати Путіна

У Росії відреагували на заяву президентки Молдови Майї Санду про арешт диктатора Володимира Путіна, якщо він приїде до країни. Перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров повідомив, що держава-агресорка може порушити проти Санду кримінальну справу й оголосити в міжнародний розшук.

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«Схоже, у громадянки Румунії пані Майї Санду, яка обіймає посаду президента Молдови, щось із головою. У Слідчого комітету РФ є всі підстави порушити стосовно Санду кримінальну справу за фактом висловленої погрози арешту президента Росії й оголосити її в міжнародний розшук. Розмріялася, щоб глава Росії приїхав до її країни», – написав він.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що Молдова підписала угоду про Кримінальний суд і поважає його рішення. Це означає, що якщо президент Росії Володимир Путін вирішить приїхати до Молдови, його заарештують.

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До слова, 17 березня 2023 року Палата досудового провадження II видала ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ у справах дитини. Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину незаконної депортації переміщення дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан заявив, що виданий у Гаазі ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна – довічний.

Зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд єдиний у світі має право притягувати до відповідальності будь-кого. Жодна людина в світі немає імунітету перед МКС. Його створили на основі Римського статуту, який ратифікували 123 країни світу. Хоча РФ цей статут не ратифікувала, то вона може не визнавати рішення суду та не зобовʼязана їх виконувати, але не це забороняє суду порушувати проти росіян кримінальну справу. Україна теж не ратифікувала статут – але визнає юрисдикцію суду на своїй території. Тому МКС може розслідувати воєнні злочини, які вчинили на міжнародно визнаній території України, і висувати звинувачення.