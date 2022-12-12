Очікується найважча ніч. Вучич провів екстрене засідання Ради безпеки

Вучив звинуватив Косово в спробі «покласти край сербській проблемі»

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що сьогоднішня ніч може стати найважчою за весь час, який він пробув при владі. Про це він заявив під час засідання Ради безпеки.

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Вучич закликав сербів на півночі Косово і Метохії до «спокою і миролюбності», а також закликав не піддаватися на провокації.

«Сьогодні для мене, безумовно, найважчий день з тих пір, як я став президентом Республіки або прем’єр-міністром Сербії, можливо, мене чекає найважча ніч», – сказав Вучич.

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За його словами, миротворчі сили НАТО KFOR, які базуються в Косово, пообіцяли не застосовувати насильницькі дії щодо протестувальників.

У той же час він звинуватив Косово в спробі «покласти край сербській проблемі» в Косово і Метохії.

Нагадаємо, на півночі Косова на тлі ескалації пролунало два вибухи у Звечані, розташованому за кілька кілометрів від міста Косовська-Митровиця, після чого вже в іншому районі – біля перекритого КПП «Ярине» – лунали звуки стрілянини.

Раніше повідомлялось, що косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією.

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Також з'явилась інформація, що Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці.