Сербія привела армію у стан підвищеної боєготовності

Конфлікт між Косовим і Сербією загострюється

Вучевич зазначив, що «це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців»

Сербські військовослужбовці у понеділок, 26 грудня, були приведені в стан підвищеної боєвої готовності. Про це повідомив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич, слова якого оприлюднили місцеві ЗМІ.

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«Президент, як головнокомандувач, наказав, щоб збройні сили Сербії були на найвищому рівні бойової готовності, тобто готовності до рівня використання», – вказав посадовець.

Водночас Вучевич зазначив, що «це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців».

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Раніше повідомлялось, що косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією.

Також з'явилась інформація, що Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці.

Також повідомлялось, що сили НАТО готові запобігти ескалації конфлікту між Сербією та Косово.