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Сербія привела армію у стан підвищеної боєготовності

glavcom.ua
Сербія привела армію у стан підвищеної боєготовності
Конфлікт між Косовим і Сербією загострюється
фото з відкритих джерел

Вучевич зазначив, що «це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців»

Сербські військовослужбовці у понеділок, 26 грудня, були приведені в стан підвищеної боєвої готовності. Про це повідомив міністр оборони Сербії Мілош Вучевич, слова якого оприлюднили місцеві ЗМІ.

«Президент, як головнокомандувач, наказав, щоб збройні сили Сербії були на найвищому рівні бойової готовності, тобто готовності до рівня використання», – вказав посадовець.

Водночас Вучевич зазначив, що «це піднімає країну на найвищий рівень дії сербських військовослужбовців».

Раніше повідомлялось, що косовський спецназ зайшов у сербський регіон на тлі напруженості із Сербією.

Також з'явилась інформація, що Сербія може ввести в Косово близько тисячі силовиків через загострення у Митровиці.

Також повідомлялось, що сили НАТО готові запобігти ескалації конфлікту між Сербією та Косово.

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Теги: армія Сербія Косово конфлікт

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