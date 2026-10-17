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Росіяни скуповують жорсткі диски після атак на датацентри «Яндекса» та «Сбербанку»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росіяни скуповують жорсткі диски після атак на датацентри «Яндекса» та «Сбербанку»
Росіяни почали масово скуповувати зовнішні жорсткі диски, SSD-накопичувачі, мережеві сховища та флешки після атак на «Яндекс»
фото: агентство «Москва»

Обсяг замовлень зовнішніх жорстких дисків на Ozon після 11 жовтня виріс понад ніж на 60%

Внаслідок ефективних ударів українських безпілотників по ключових російських об'єктах цифрової інфраструктури в Росії зафіксовано різке зростання попиту на фізичні носії інформації. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За даними внутрішніх аналітичних систем маркетплейсів Ozon та Wildberries, росіяни почали масово скуповувати зовнішні жорсткі диски, SSD-накопичувачі, мережеві сховища та флешки через страх втрати хмарних даних та системні збої.

У жовтні під ударами опинилися датацентри компанії «Яндекс» у Сасові Рязанської області, Калузі та Володимирі, що призвело до повної зупинки їхньої роботи. Також була зафіксована атака на датацентр «Сбербанку» в Балаково Саратовської області. Унаслідок цього виникли масштабні збої в роботі ключових російських сервісів, зокрема «Яндекс Карт», «Такси», «Почты», «Яндекс Пэй», а також банківських систем «Сбера», «Альфа-банка», «ВТБ» та сервісу «Госуслуги». Проблеми з функціонуванням торкнулися великих рітейлерів, операторів зв'язку та державних структур.

Це одразу позначилося на ринку електронних носіїв. Обсяг замовлень зовнішніх жорстких дисків на Ozon після 11 жовтня виріс понад ніж на 60%, а тижневі витрати покупців на цю категорію зросли на 81%. Витрати на зовнішні SSD збільшилися на 135%, на мережеві сховища – на 159%, а на внутрішні SSD-диски росіяни витратили понад 102 млн рублів лише за один тиждень. Одночасно на майданчику Wildberries кількість пошукових запитів щодо накопичувачів об'ємом 1 ТБ та флешок різної ємності зросла на третину.

Нагадаємо, російські цифрові сервіси продовжують працювати зі збоями після атак на датацентри «Яндекса». Користувачі скаржаться на проблеми з переказами коштів, оплатою підписок, поверненням покупок і виплатами за виконану роботу.

Варто нагадати, що Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними.

Теги: Яндекс росіяни Wildberries датацентр

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