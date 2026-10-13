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Російські ботоферми зазнали збоїв після ударів по «Яндексу»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російські ботоферми зазнали збоїв після ударів по «Яндексу»
Удари по датацентрах «Яндекса» порушили поширення пропаганди РФ
фото: росЗМІ

Активність окремих пропагандистських мереж Кремля скоротилася вдвічі, а наслідки атак на російську цифрову інфраструктуру відчули навіть у США та Франції

Українські удари по датацентрах російської компанії «Яндекс» спричинили перебої в роботі автоматизованих пропагандистських мереж, які Росія використовує для поширення дезінформації за кордоном. Зокрема, активність окремих інформаційних ресурсів скоротилася приблизно на 50%, а в низці країн зафіксували зменшення переглядів контенту, пов'язаного з просуванням кремлівських наративів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Фахівці Центру проаналізували зміни у світовому інтернет-трафіку, які відбулися після українських ударів по датацентрах підсанкційного російського ІТ-гіганта «Яндекс». Йдеться про об'єкти, розташовані в Сасові, Калузі та Володимирі.

За попередніми результатами дослідження, українські атаки помітно вплинули на стабільність роботи російських ботомереж та ефективність автоматизованого поширення деструктивного інформаційного контенту.

Водночас у ЦПД наголошують, що наразі немає даних про суттєве загальне скорочення активності всіх російських ботомереж. Зафіксовані порушення стосувалися насамперед окремих інформаційних ресурсів та автоматизованих систем.

Російські ботоферми зазнали збоїв після ударів по «Яндексу» фото 1
фото: ЦПД

Зокрема, після ударів по цифровій інфраструктурі «Яндекса» дослідники зафіксували зменшення кількості переглядів матеріалів деяких спікерів, які поширюють наративи, співзвучні позиції Кремля. Такі зміни спостерігалися, зокрема, у Франції та Сполучених Штатах Америки.

Окрему увагу фахівці приділили роботі автоматизованих інформаційних мереж Pravda, InfoDefense та Nod of Time. За даними Центру протидії дезінформації, ці ресурси Росія активно використовує для просування пропагандистських наративів серед іноземної аудиторії.

Після українських ударів у роботі зазначених мереж виникли тимчасові порушення. Зокрема, інтенсивність та загальний обсяг публікацій в окремих кластерах скоротилися приблизно вдвічі.

За результатами моніторингу, зниження активності тривало близько 12 годин. Після цього робота відповідних інформаційних мереж відновилася.

Крім того, фахівці Центру протидії дезінформації виявили зниження активності окремих тематичних пошукових запитів у соціальній мережі X. Йдеться про теми, які російські інформаційні мережі штучно популяризували для збільшення їхнього охоплення.

Нагадаємо, російські цифрові сервіси продовжують працювати зі збоями після атак на датацентри «Яндекса». Користувачі скаржаться на проблеми з переказами коштів, оплатою підписок, поверненням покупок і виплатами за виконану роботу.

Варто нагадати, що Міністерство цифрового розвитку Росії обговорює з Міноборони РФ захист датацентрів компанії «Яндекс» після серії атак безпілотників. За словами російського міністра цифрового розвитку Максута Шадаєва, удари по таких об’єктах стали безпрецедентними.

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Теги: росія Яндекс

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