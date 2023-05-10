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Арестович оголосив Київ містом російськомовних: українці розкритикували

Діана Гасюк
glavcom.ua
Арестович оголосив Київ містом російськомовних: українці розкритикували
ексрадник глави Офісу президента Олексій Арестович
фото з відкритих джерел

Олексій Арестович розкритикував заклики до дискримінації російськомовних громадян України

Колишній радник Офісу президента повідомив, що столиця ще більше почала розмовляти російською мовою після початку повномасштабної війни. Про це він розповів телеведучому Василю Голованову. 

«Київ – російськомовне місто. Ну скільки можна виступати проти реальності», - сказав Арестович.

Як аргумент він навів статистику своєї знайомої касирки, яка провела експеримент та підрахувала, що на кожну сотню покупців припадає по 86 людей, які говорять російською й лише 14 звертаються до неї українською. 

«Яка позиція держави має бути, якби вона дотримувалася Конституції? Дії цієї тітки підпадають під три статті Кримінального кодексу. Від держави реакції немає, а потім деякі державні діячі починають говорити «вб'ємо всю русню», – заявив він.

Також він заявив, що за жорстку дискримінацію російськомовних громадян України, послідує сильний «відкат» й що для Заходу мовна суперечка, яка існує в нашому суспільстві, сприймається як дикість. 

«Ляснули б по шапці її та подібних – усі отримали б правильний сигнал», – додав він.

Віктор Шлінчак, керівник проєкту «Главком» та голова правління Інституту світової політики погодився із Арестовичем.

«Насправді він правий. В порівнянні з травнем минулого року і навіть кінцем 2022-го, російської помітно побільшало. Зараз в Києві майже стільки мешканців, скільки було до війни. Але близько 20% не повернулось з-за кордону, натомість їх місце зайняли ті, хто приїхав», – зазначив він.

Більшість українців критично відреагували на таку заяву ексрадника Банкової

 

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Арестович оголосив Київ містом російськомовних: українці розкритикували фото 3
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Теги: місто столиця радник Олексій Арестович

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