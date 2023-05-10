Порівняв українців із Пригожиним: Арестович втрапив у скандал

Олексій Арестович стверджує, що куратор «Вагнера» Пригожин поводить себе як «типовий українець»

Куратора приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина покликали виступити в Держдуму Росії з приводу «нестачі боєприпасів» у окупантів. Олексій Арестович порівняв ПВК із українцями.

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«Проблема в тому, що ПВК не має законного статусу і «Вагнер» танцює на самоорганізації та зв'язках у верхах – типово українська побудова актуалізованих спільнот», – написав Арестович.

Арестович також назвав Пригожина «на чверть українцем». Ексрадник Офісу президента наче наділив Пригожина позитивними рисами українців, але водночас порівняв українців із терористом та вбивцею.

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«Варто було в РФ з'явитися одному персонажу, який на чверть поводиться як українець – відстоює права, вимагає і чинить так, як йому хочеться – і скільки в них одразу з цим проблем», – пише Арестович.

На думку Арестовича, Україна «складається з таких Пригожіних», і Росія створила собі велику проблему, коли вирішила напасти на Україну, тому що не зможе її вирішити.

Зазначимо, що 30 квітня Пригожина запросили виступити в російській Думі. Тоді він заявив, що виступить «будь-де», щоб покращити ситуацію окупантів на фронті, проте згодом почав шантажувати вище військове керівництво РФ заявами про те, що найманці залишать Бахмут.

Нагадаємо, що «вагнерівці» покинули Бахмут на Донеччині, втративши приблизно 500 своїх військових. Зранку 9 травня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин розповів про втечу бійців російської 72 бригади з позицій під Бахмутом. За його словами, вони оголили стратегічний плацдарм, і аби його втримати загинули 500 «вагнерівців».

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Як повідомлялося, українські захисники розгромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям». Українські воїни знищили під Бахмутом 6 та 8 роти 72-ї бригади ВС РФ. Також 3-й штурмовий загін «Вагнера», рятуючи прорив фронту, зазнав великих втрат. Наразі звільнено 7.8км² української території.