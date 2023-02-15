Ексдружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії – ЗМІ

Російський диктатор, ймовірно, продовжує фінансувати свою колишню дружину

Колишня дружина російського диктатора Путіна Людміла Очеретна разом зі своїм новим чоловіком Артуром продають нерухомість в Іспанії через побоювання потрапити під санкції ЄС. Про це повідомляє іспанське видання El Confidencial.

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Зазначається, що подружжя Очеретних терміново продає дві квартири в житловому комплексі Lomas del Rey, розташованому в курортному місті Марбелья на півдні Іспанії. Вартість нерухомості становить 2,2 мільйона євро. За даними видання, причиною продажу є побоювання потрапити під санкції Євросоюзу. Колишня дружина Путіна вже перебуває в санкційному списку Великої Британії.

Людмила розлучилася з Путіним у 2013 році, але є підозри, що російський президент продовжує фінансувати свою колишню дружину.

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Нерухомість в Іспанії було придбано Очеретним у 2011 і 2014 році, незадовго до його вступу в шлюб із Людмилою, і оформлено на його ім'я. Йдеться про дві квартири площею 229 і 405 квадратних метрів. Для оплати придбання Очеретний отримав іпотечний кредит в одному з іспанських банків.

Іспанські ЗМІ зазначають, що купівля іспанської нерухомості вартістю понад 500 000 євро дає іноземцям право отримати посвідку на проживання в Іспанії, спочатку тимчасову – на рік, а потім і постійну.

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