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Ексдружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ексдружина Путіна терміново продає квартири в Іспанії – ЗМІ
Путін та його колишня дружина Людмила
фото ілюстративне

Російський диктатор, ймовірно, продовжує фінансувати свою колишню дружину

Колишня дружина російського диктатора Путіна Людміла Очеретна разом зі своїм новим чоловіком Артуром продають нерухомість в Іспанії через побоювання потрапити під санкції ЄС. Про це повідомляє іспанське видання El Confidencial.

Зазначається, що подружжя Очеретних терміново продає дві квартири в житловому комплексі Lomas del Rey, розташованому в курортному місті Марбелья на півдні Іспанії. Вартість нерухомості становить 2,2 мільйона євро. За даними видання, причиною продажу є побоювання потрапити під санкції Євросоюзу. Колишня дружина Путіна вже перебуває в санкційному списку Великої Британії.

Людмила розлучилася з Путіним у 2013 році, але є підозри, що російський президент продовжує фінансувати свою колишню дружину.

Нерухомість в Іспанії було придбано Очеретним у 2011 і 2014 році, незадовго до його вступу в шлюб із Людмилою, і оформлено на його ім'я. Йдеться про дві квартири площею 229 і 405 квадратних метрів. Для оплати придбання Очеретний отримав іпотечний кредит в одному з іспанських банків.

Іспанські ЗМІ зазначають, що купівля іспанської нерухомості вартістю понад 500 000 євро дає іноземцям право отримати посвідку на проживання в Іспанії, спочатку тимчасову – на рік, а потім і постійну.

Раніше генсек НАТО назвав дві помилки Путіна.

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Теги: путін санкції Іспанія росія

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