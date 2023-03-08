Американська розвідка вказала на помилку Путіна та проблеми росіян

Російські військові стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив потужність Збройних сил України у бою, а оголошена в РФ часткова мобілізація підірве його імідж та послабить підтримку війни. Відповідні висновки зробила розвідувальна спільнота США у своїй щорічній оцінці загроз. .

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Путін, ймовірно, неправильно оцінив можливості Збройних сил України та ступінь їхнього успіху на полі бою. Російські військові стикалися і стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу, що робить їхні сили вразливими перед українськими контратаками», – наголошується в доповіді.

При цьому, за даними американської розвідки, так звана «часткова мобілізація», яку Путін оголосив восени 2022 року, може полегшити нестачу особового складу та резервістів лише у найближчій перспективі. Але такий крок, ймовірно, призведе до підриву підтримки війни всередині РФ. «Повний ефект від часткової мобілізації почне відчуватися лише навесні та влітку. Хоча російські сили продовжують концентруватися на Донбасі, вони, ймовірно, не зможуть зайняти його повністю у 2023 році», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також у доповіді попереджають, що звірства російських окупантів проти українського населення та військових з'являтимуться у міру того, як триває деокупація.

Нагадаємо, у Луганській області російські окупанти намагаються захопити раніше деокуповані села, сподіваючись знайти слабкі місця в обороні України.