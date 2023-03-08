Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Американська розвідка вказала на помилку Путіна та проблеми росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американська розвідка вказала на помилку Путіна та проблеми росіян
фото з відкритих джерел

Російські військові стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив потужність Збройних сил України у бою, а оголошена в РФ часткова мобілізація підірве його імідж та послабить підтримку війни. Відповідні висновки зробила розвідувальна спільнота США у своїй щорічній оцінці загроз. .

«Путін, ймовірно, неправильно оцінив можливості Збройних сил України та ступінь їхнього успіху на полі бою. Російські військові стикалися і стикатимуться з проблемами виснаження, нестачі особового складу та морального духу, що робить їхні сили вразливими перед українськими контратаками», – наголошується в доповіді.

При цьому, за даними американської розвідки, так звана «часткова мобілізація», яку Путін оголосив восени 2022 року, може полегшити нестачу особового складу та резервістів лише у найближчій перспективі. Але такий крок, ймовірно, призведе до підриву підтримки війни всередині РФ. «Повний ефект від часткової мобілізації почне відчуватися лише навесні та влітку. Хоча російські сили продовжують концентруватися на Донбасі, вони, ймовірно, не зможуть зайняти його повністю у 2023 році», – йдеться у повідомленні.

Також у доповіді попереджають, що звірства російських окупантів проти українського населення та військових з'являтимуться у міру того, як триває деокупація.

Нагадаємо, у Луганській області російські окупанти намагаються захопити раніше деокуповані села, сподіваючись знайти слабкі місця в обороні України.

Читайте також:

Теги: окупанти путін військові мобілізація населення диктатор деокупація росіяни Юрій Сиротюк

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олаф Шольц заявив, що для переговорів Путін має вивести війська з України
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
Серед «вагнерівців» ходять чутки, що війна закінчуватиметься: перехоплення (аудіо)
3 березня, 21:38
Олександр Лукашенко втратив самостійність
Лукашенко остаточно перетворився на раба Путіна
Сьогодні, 11:48

Події в Україні

Американська розвідка вказала на помилку Путіна та проблеми росіян
Американська розвідка вказала на помилку Путіна та проблеми росіян
Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
Росіяни використовують нові позначки на військовій техніці (фото)
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank
Відмивали гроші в підпільних онлайн-казино: СБУ розкрила деталі обшуків в Ibox Bank
Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank
Правоохоронці прийшли з обшуками в офіси Ibox Bank
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
Захисники підірвали в Енергодарі ворожу техніку (відео)
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок
«Вдячний за надійний тил»: Залужний звернувся до українок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
«Обстріл трапився у нас на очах». ЗМІ опублікували останні фото загиблого Да Вінчі
9038
Нацбанк спричинив переполох у власників карток Monobank
8887
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8866
Олена Зеленська зустрілася з шейхом ОАЕ та приголомшила світ елегантним виглядом (фото)
6642
Порошенко в ефірі DW неочікувано підтримав Зеленського
6036
Іран передав Росії 200 контейнерів зі зброєю: що отримали окупанти

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Вчора, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту