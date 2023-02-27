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У Росії до історичного мінімуму впало виробництво автомобілів

Людмила Яцюк
glavcom.ua
У Росії до історичного мінімуму впало виробництво автомобілів
До цього найгіршим результатом за рік було виробництво 729 тис. автомобілів у 2009 роц
фото @Lada

В інші роки у РФ ніколи не вироблялося менше мільйона автомобілів, свідчить статистика Росстату 

Обсяг виробництва автомобілів у Росії за 2022 рік обрушився на 60% – до історичного мінімуму 620 тис. машин. Статистику 27 лютого оприлюднив на парламентських слуханнях у Раді федерацій РФ заступник голови міністерства промисловості Альберт Карімов.

До цього найгіршим результатом за рік було виробництво 729 тис. автомобілів у 2009 році, на тлі фінансової кризи та різкого падіння попиту. В інші роки ніколи не вироблялося менше мільйона автомобілів, свідчить статистика Росстату.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну виробництва у Росії зупинили найбільші міжнародні концерни. Одні безпосередньо пов'язали це з війною, інші посилалися на логістичні проблеми, які виникли на тлі війни. Про вихід з ринку заявила більшість європейських, американських і японських виробників.

Виробництво було зупинено, зокрема, на заводі «Автотор», що збирав німецькі BMW, заводи Hyundai і Toyota у Санкт-Петербурзі, два заводи Volkswagen. Московський завод Renault та контрольний пакет виробника у найбільшому в країні автовиробництві «АвтоВАЗ» були передані державі за два рублі. Крім того, було зупинено багато великих заводів автомобільних комплектуючих.

Через це уряду довелося дозволити виробляти «спрощені» моделі автомобілів, виконаних за нормами 1990-х років. На тлі відходу  західних та японських виробників на ринок виводяться десятки китайських виробників, про плани розпочати продаж заявляли автовиробники з Ірану та В'єтнаму.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, до 1 травня 2023 року російський Центробанк звільнить зі штату центрального апарату тисячу співробітників, окремі рознарядки зі скорочень спущені і до регіональних підрозділів. У російському Центробанку стверджують, що розпочали оптимізацію штату кілька років тому, а з 2015 року чисельність упала на 30%. Однак, якщо брати до уваги звіти, таких масштабних скорочень не було давно. Так, за 2021 рік чисельність персоналу скоротилася на 300 осіб до приблизно 49 тисяч.

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Теги: війна росія тероризм санкції автопром

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