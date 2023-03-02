Чому не можна послаблювати санкції проти Росії: роз’яснення МЗС

В українському МЗС вважають, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій

Росія досі має доступ до величезних фінансових та технологічних ресурсів. А це – сотні мільйонів доларів, які вона спрямовує на вбивство цивільного населення та знищення інфраструктури в Україні. Тому не час послаблювати санкційний тиск, допоки триває війна в серці Європи. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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Зазначається, що санкції відіграють критично важливу роль в протидії агресії РФ. Вони мають на меті позбавити російську державу та її воєнну машину ресурсів задля ведення війни проти України, підриву миру та безпеки в Європі.

«Ми надзвичайно вдячні Європейському Союзу за лідерство в питанні накладення безпрецедентних санкцій проти Росії. За рік повномасштабного вторгнення ЄС вже ухвалив 10 санкційних пакетів. Пакет від 24 лютого 2023 року суттєво розширив список російських фізичних та юридичних осіб, заборонив новим російським ЗМІ мовлення на території ЄС. Водночас до 10-го санкційного пакету не увійшла низка інших елементів, на яких наполягала Україна: ядерна енергетика, зокрема подальше обмеження діяльності корпорації «Росатом», причетної до окупації Запорізької атомної станції, ІТ-технології, продаж діамантів, морська логістика», – зазначають в МЗС.

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Крім того, у відомстві вважають, що ЄС має якнайшвидше розпочати підготовку до ухвалення наступного, 11-го пакету санкцій.

«Ми також підтримуємо розширення санкційної коаліції, зокрема шляхом залучення країн Азії та Латинської Америки. Посилення санкційного тиску та забезпечення дотримання вже чинних обмежень мають йти паралельними треками і доповнювати один одного», – додав Ніколенко.

США закликали союзників накласти санкції на Китай, якщо той надасть зброю Росії.

Також Банкова назвала відомі європейські компанії, на які треба накласти санкції через роботу в РФ.