Росія знайшла новий спосіб приховати втрати в Україні

Росія забороняє регіональній владі публікувати некрологи про загиблих окупантів

Уряд російської Хакасії на прохання Міноборони РФ перестав публікувати некрологи про загиблих в Україні військових, щоб перешкодити підрахунку втрат російської армії. Про це повідомляє «Сибір. Реалії» із посиланням на співрозмовників, близьких до регіональної влади.

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За словами одного з джерел, пресслужба уряду перестала публікувати дані про загиблих в Україні військових і найманців із приватної військової компанії «Вагнер», оскільки їх використовують незалежні російські ЗМІ для підрахунку втрат російської армії.

26 квітня уряд Хакасії востаннє опублікував некролог з України – повідомлення про загибель депутата Верховного Совета Дмітрія Іванова, який воював у складі ПВК «Вагнер» під Бахмутом.

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Відкриті дані сильно розходяться з повідомленнями Міноборони, яке востаннє називало загальну кількість втрат у вересні 2022 року. Тоді Сергій Шойгу заявив, що в Україні нібито вбито лише 5 937 російських військових. Водночас журналісти за відкритими даними вже ідентифікували понад 25 тис. загиблих російських військових. Журналісти вважають, що під час вторгнення в Україну Росія, за найбільш стриманими оцінками, могла втратити 50 тис. осіб загиблими, загальна кількість тих, хто вибув через поранення або смерть, може становити щонайменше 225 тис. осіб. За даними Генштабу України, кількість загиблих окупантів становить понад 216 тис.

Нагадаємо, що в Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів.

Зазначимо, що диктатор Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому. Диктатор Путін намагається маніпулювати росіянами за допомогою «великих втрат ЗСУ», проте плутається у власній брехні.