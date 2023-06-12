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Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін збрехав про втрати ЗСУ та «зловився» на цьому
Російський диктатор в паніці через контрнаступ ЗСУ
фото з відкритих джерел

Диктатор Путін намагається маніпулювати росіянами за допомогою «великих втрат ЗСУ», проте плутається у власній брехні 

Російський диктатор Володимир Путін 9 червня заявив, що «Збройні сили України розпочали масштабний контрнаступ, проте не досягли поставленої мети». Російське міноборони одразу почало брехати про показники втрат ЗСУ, повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Масштабне цунамі паніки з приводу українського контрнаступу докотилося й до Путіна. За його словами, «за останні дні ми спостерігаємо значні втрати в Україні, які перевищують класичний показник». Так у зведенні міноборони РФ за 11 червня повідомляється про понад 300 загиблих військових.

Дані російського міноборони
Дані російського міноборони

З цього приводу варто нагадати минулорічні червневі доповіді. Наприклад, у зведенні за 11 та 12 червня минулого 2022 року МО РФ доповідало щодня про «470 знищених націоналістів». А 9-10 червня 2022 року аж про 500. 

Минулорічні російські дані про загиблих українських військових
Минулорічні російські дані про загиблих українських військових

Навіть за цими фейковими «підрахунками», минулорічний «класичний показник» від МО РФ у «470-500 загиблих націоналістів» значно вищий нинішніх «360». Путін збрехав і тут, намагаючись впливати на росіян великими цифрами втрат. Окрім цього, російські відомства значно підвищують і кількість знищеної української техніки.

Нагадаємо, що Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь. Диктатор також зазначив, що ЗСУ зберігають військовий потенціал. 

До слова, триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. Минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Теги: війна путін втрати контрнаступ

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