Кожен Leopard 2 на вагу золота: Україна звернулася до Німеччини з проханням

Мельник попросив передати українській армії «ще 60 бойових машин піхоти Marder»

На тлі наступальної операції, Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, повідомляє ntv.

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«Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки», – заявив Мельник на тлі втрати перших західних танків в ході контрнаступу ЗСУ.

За його словами, «кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу».

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Мельник упевнений, що Бундесвер здатний передати більше, ніж 18 вже поставлених тенків зі своїх запасів (їх налічується більше 300). Він вважає, що нинішню кількість можна було б «потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони».

Також Мельник попросив передати українській армії «ще 60 бойових машин піхоти Marder».

Триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень.