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Кожен Leopard 2 на вагу золота: Україна звернулася до Німеччини з проханням

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кожен Leopard 2 на вагу золота: Україна звернулася до Німеччини з проханням
фото з відкритих джерел

Мельник попросив передати українській армії «ще 60 бойових машин піхоти Marder»

На тлі наступальної операції, Україна просить у Німеччини більше танків Leopard 2. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, повідомляє ntv.

«Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки», – заявив Мельник на тлі втрати перших західних танків в ході контрнаступу ЗСУ.

За його словами, «кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу».

Мельник упевнений, що Бундесвер здатний передати більше, ніж 18 вже поставлених тенків зі своїх запасів (їх налічується більше 300). Він вважає, що нинішню кількість можна було б «потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони».

Також Мельник попросив передати українській армії «ще 60 бойових машин піхоти Marder».

Триває 474-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. 

Теги: Андрій Мельник Україна втрати танки контрнаступ

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