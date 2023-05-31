Росія не може приховати втрати серед окупантів: будує комплекси для зберігання тіл

Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України

Площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів. До комлексів увійдуть пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць, склади з трунами та іншим похоронними декораціями, а також скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 млн рублів, у Курську – понад 800 млн рублів. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих», – йдеться у повідомленні.

Головне управління розвідки України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Нагадаємо, що в паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю. Йдеться про КПП «Три сестри» на стику кордонів Чернігівської області, Гомельської області (Білорусь) та Брянської області (Росія). Росіяни підірвали дорогу, яка веде до Чернігівської області.

Триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки.