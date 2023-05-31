Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія не може приховати втрати серед окупантів: будує комплекси для зберігання тіл

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія не може приховати втрати серед окупантів: будує комплекси для зберігання тіл
Росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України
фото з відкритих джерел

Площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів. До комлексів увійдуть пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами, рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць, склади з трунами та іншим похоронними декораціями, а також скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 млн рублів, у Курську – понад 800 млн рублів. Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу. 

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України. Будівництво вказаних комплексів підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих», – йдеться у повідомленні.

Головне управління розвідки України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Нагадаємо, що в паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю. Йдеться про КПП «Три сестри» на стику кордонів Чернігівської області, Гомельської області (Білорусь) та Брянської області (Росія). Росіяни підірвали дорогу, яка веде до Чернігівської області.

Триває 462-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія, зазнаючи великих втрат, продовжує вести загарбницьку війну. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 22 ворожих атаки. 

Читайте також: Росіяни наступають на Сватівщині, масований обстріл Харківщини: ситуація в регіонах

 

Теги: війна втрати окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військком Євген Борисов, ймовірно, продавав «білі квитки», на чому заробив десятки мільйонів
Захмарні статки та корупція. ДБР взялося за одеського воєнкома
3 травня, 10:40
Максимальний можливий сумарний залп «Калібрів» до 32 ракет
Чи існує сьогодні ракетна загроза? ЗСУ повідомили, скільки ракетоносії у морі
7 травня, 09:40
На Черкащині у лісовому масиві біля села Оршанець виявлено залишки ракети
Росіяни атакували Черкаську область двома ракетами
9 травня, 09:54
Eкраїнські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті
Плани Росії щодо Бахмута змінилися – ISW
12 травня, 06:23
Всю техніку, якою забезпечує «Сталевий фронт» воїнів, можна назвати першочергово необхідною
Три бригади ЗСУ отримали спорядження від «Сталевого фронту» Волонтерська ініціатива
18 травня, 15:58
ЗСУ за допомогою системи Patriot вже знищили сім «Кинджалів»
Росія заявила, що знищила Patriot. Міноборони відреагувало жартом
16 травня, 18:19
Кремль ще не визнає, що «спеціальна військова операція» провалилася
Заморожування війни в Україні: Кремль розставив точки над «і»
24 травня, 07:42
Наслідки атаки по будівлі ДСНС у Дніпрі
Окупанти влучили в рятувальну частину в Дніпрі (фото, відео)
22 травня, 11:52
Путін зацікавився погодою у Якутії
Путін наказав «зробити погоду» у одному із російських регіонів
29 травня, 18:41

Події в Україні

Росія не може приховати втрати серед окупантів: будує комплекси для зберігання тіл
Росія не може приховати втрати серед окупантів: будує комплекси для зберігання тіл
У Севастополі відбулася стрілянина біля військової частини окупантів
У Севастополі відбулася стрілянина біля військової частини окупантів
Росіяни наступають на Сватівщині, масований обстріл Харківщини: ситуація в регіонах
Росіяни наступають на Сватівщині, масований обстріл Харківщини: ситуація в регіонах
У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю
У паніці перед контрнаступом росіяни підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю
Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині
Кадиров анонсував наступ своїх бойовиків на Донеччині
Рада заборонила ртутні термометри і тонометри
Рада заборонила ртутні термометри і тонометри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Російські диверсанти намагалася прорватися в одну із областей України
104K
Атака дронів на Москву: розвідники визначили країну-виробника безпілотників
35K
Україна провела мінімум три «зухвалі операції», щоб обдурити Росію перед контрнаступом – FT
17K
Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва: Результати ревізії Міноборони – це 3 тис. сторінок. Документ таємний
12K
Дрони атакували Москву і розбомбили… російську пропаганду
8802
Нова загроза Києву з боку Білорусі: що врятує столицю

Новини

Російські війська припинили наступ на Бахмутському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 06:26
Атака на Київ, вибори у Туреччині: головне за ніч
29 травня, 06:59
Знищено вісім ракетних комплексів і відбито десятки атак ворога: свіжі дані з фронту
29 травня, 06:24
Короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 29 травня
29 травня, 05:57
Масштабна повітряна тривога тривала понад чотири години
29 травня, 05:05
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту