Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»

В Авдіївці залишаються близько двох тисяч жителів

Авдіївка на Донеччині щодня зазнає потужного обстрілу російської артилерії та реактивних систем. Через постійні обстріли російських військ трасу на виїзд з міста називають «дорогою смерті». Про це заявив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш, передає CNN.

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Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Барабаш зазначив, що за останні три тижні з міста виїхало 180 людей, а за оцінками українських чиновників, в Авдіївці залишаються близько 2000 осіб. Серед них шестеро дітей.

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Крім того, голова адміністрації припускає, що Авдіївка може стати другим Бахмутом.

Місто з великим металургійним заводом на північ від Донецька зазнає постійних обстрілів з початку російського вторгнення. Однак останніми тижнями російські наземні атаки в цьому районі посилилися.

"Більше обстрілів, більше масованих обстрілів, більше ракетних обстрілів міста. Кількість штурмових дій навколо міста також збільшується в рази. Більше обстрілів позицій, більше ракетних обстрілів, більше повітряних і ракетних ударів, і те, і інше. в місті і на позиціях", – розповів Барабаш.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська, ймовірно, збільшують темп бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту.