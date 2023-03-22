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Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
фото ілюстративне

В Авдіївці залишаються близько двох тисяч жителів

Авдіївка на Донеччині щодня зазнає потужного обстрілу російської артилерії та реактивних систем. Через постійні обстріли російських військ трасу на виїзд з міста називають «дорогою смерті». Про це заявив голова місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш, передає CNN.

Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Барабаш зазначив, що за останні три тижні з міста виїхало 180 людей, а за оцінками українських чиновників, в Авдіївці залишаються близько 2000 осіб. Серед них шестеро дітей. 

Крім того, голова адміністрації припускає, що Авдіївка може стати другим Бахмутом.

Місто з великим металургійним заводом на північ від Донецька зазнає постійних обстрілів з початку російського вторгнення. Однак останніми тижнями російські наземні атаки в цьому районі посилилися.

"Більше обстрілів, більше масованих обстрілів, більше ракетних обстрілів міста. Кількість штурмових дій навколо міста також збільшується в рази. Більше обстрілів позицій, більше ракетних обстрілів, більше повітряних і ракетних ударів, і те, і інше. в місті і на позиціях", – розповів Барабаш.

Нагадаємо, за даними ISW, російські війська, ймовірно, збільшують темп бойових дій на північ від Авдіївки, намагаючись створити умови для оточення населеного пункту.

Теги: Авдіївка Донеччина війна росія окупанти

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