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«Кінця й краю нема»: росіянка показала кладовище «вагнерівців» і заридала (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Кінця й краю нема»: росіянка показала кладовище «вагнерівців» і заридала (відео)
У РФ знайшли новий величезний могильник ПВК «Вагнер»
скріншот з відео

За декілька днів кількість могил на кладовищі в Краснодарському краї збільшилась на десятки 

У Гарячому Ключі в Краснодарському краї РФ знайшли новий масштабний могильник найманців приватної військової компанії «Вагнер». За кілька днів кількість могил збільшилася на десятки. Шокуюче відео опублікували в соціальних мережах.

За кадром відео росіянка плаче та жаліє загиблих окупантів. 

«Ось ми прийшли на кладовище, де поховали усіх «вагнерівців»… Свіжі могили… нема кінця й краю», – ридає росіянка.

На відео й справді присутня велика кількість однакових могил. На кожному похованні знаходяться одноманітні похоронні вінки. Жінка за кадром стверджує, що усі могили з'явилися у період з кінця 2022 року до початку 2023 року.

На кладовищі викопано нові ями. Певно, скоро Росія знову зустріне своїх «героїв» востаннє.

Раніше влада Гарячого Ключа заборонила ховати на цвинтарі у станиці Бакинська убитих на війні проти України найманців «Вагнера». На це керівник організації Євген Пригожин почав погрожувати місцевій адміністрації.

17 березня прес-служба Пригожина опублікувала його аудіоповідомлення, в якому йшлося про те, що глава адміністрації хоче заборонити поховання вагнерівців через небажану увагу журналістів до цвинтаря в Бакинській.

«Єдине, що змусило його перестати вставляти палиці в колеса, це моя обіцянка, що, якщо нам не дадуть ховати наших бійців, я привезу їх тіла і поставлю в нього вдома у вітальні. Після цього він затих, але несміливо повторював, що хтось там нагорі наказав йому припинити», – сказав Пригожин.

Влада Гарячого Ключа не коментує цю ситуацію. Проте, як ми можемо побачити на відео, нові могили продовжуть з'являтися навіть попри незадоволення місцевих мешканів. 

Нагадаємо, що раніше у Підмосков'ї журналісти знайшли ціле кладовище ліквідованих найманців ПВК «Вагнера». Відомо щонайменше про 27 могил.

Це не перше знайдене масове поховання найманців ПВК «Вагнер». Нещодавно таємне кладовище виявили на Луганщині. Могили «вагнерівців» тонуть у бруді.  

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Теги: кладовище ПВК Вагнера поховання росія

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